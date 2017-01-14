Восьмичасовой рабочий день — пережиток прошлого?

Пока почти половина работников в Эстонии работают сверхурочно, телекоммуникационная фирма Elisa проводит эксперимент по переводу сотрудников на сокращённый рабочий день без уменьшения зарплаты. Подобные эксперименты проводятся по всему миру. В их основе – хитрый расчёт работодателя, который может как помочь работникам восстановиться после работы, так и окончательно измотать их.

Лучше меньше, да лучше?

Менеджер Elisa по связям с общественностью Марика Райски замечает, что восьмичасовой рабочий день впервые появился в Великобритании в эпоху промышленной революции – тогда он стал разумным компромиссом между капиталистами и заводскими рабочими, которые трудились от рассвета до заката. Но в современном информационном обществе, в условиях возросшей мобильности и ускоренных темпов деятельности этот 200-летний трудовой уклад уже не кажется столь удобным. Поэтому работодатели в Эстонии стараются предлагать своему персоналу варианты удаленной работы и частичной нагрузки.

Кайя Теэмяги, менеджер по персоналу в Elisa, считает, что бизнесам не нужно бояться таких нововведений.

По словам Кайи Теэмяги, Elisa завершает подготовку к осуществлению большого исследования, которое должно показать, как можно сделать эффективнее надомную работу сотрудников. Параллельно с этим в одном из представительств Elisa в качестве эксперимента некоторые работники трудятся всего 4 или 6 часов в день, выполняя в это время все свои обязанности в концентрированном виде.

Измерять не по времени, а по результату

«Люди сегодня вынуждены постоянно куда-то спешить, часто забывая посвятить часть времени себе лично и как следует отдохнуть», – говорит менеджер по связям с общественностью Марика Райски.

Именно стремлением снизить нагрузку на сотрудников фирма объясняет эксперимент.

“Общение с клиентами – интенсивный труд, – объясняет Кайя Теэмяги. – В конце длинного рабочего дня ты можешь настолько устать, что окажешься неспособным трудиться с полной самоотдачей. Поэтому мы поставили перед собой цель: предлагать работникам сокращенные рабочие дни с более интенсивной работой. Воспользовавшись этой возможностью, усердный работник получит больше свободного времени для своих хобби и проведения досуга в кругу семьи”.

Теэмяги отмечает, что такой график больше подходит молодёжи.

“Сотрудничество с компанией GoWorkaBit помогло нам заметить, что современные работники нередко предпочитают трудиться короткими «порциями». Вот мы и подумали: почему бы не предлагать такое решение на постоянной основе?», – говорит Теэмяги.

GoWorkaBit – это интернет-платформа, которая помогает предприятиям и соискателям работы найти друг друга для выполнения краткосрочной работы – буквально на несколько дней или даже на несколько часов.

При ощутимой безработице в Ида-Вирумаа, в остальной Эстонии работодатели жалуются на нехватку нужных им работников. Фирмы стараются выжать из сотрудников максимум: по данным исследования, проведённого осенью порталом по трудоустройству CV Keskus, 45,1% работников в Эстонии трудятся сверхурочно, из них почти половина не получают деньги за переработки.

Есть более хитрый, но и более сложный для работодателя путь повышения эффективности: уменьшить рабочий день, чтобы привлечь молодых и быстрых работников, но при этом сделать так, чтобы за 4 или 6 часов сотрудник делал не меньше, чем за 8.

Зарплату не сократят

Важно, что при сокращении рабочего времени зарплата остаётся прежней. Но кроме заботы о сотрудниках, здесь есть и чисто материальная выгода для работодателя: если смена настолько короткая, что сотрудник не успевает устать, он сделает больше, чем за длинный рабочий день.

В то же время, признаёт руководитель Elisa по персоналу, так организовать работу, чтобы работник был непрерывно загружен — серьёзный вызов для менеджмента компании, также как и организация эффективной работы сотрудников на дому.

Шведский опыт — не всё так просто

Подобные эксперименты не раз ставились в Швеции — как в частных фирмах, так и в мунициальных организациях. Как раз на днях канал «Евроньюз» сообщил, что двухлетний эксперимент в доме престарелых в Гётебурге зашёл в тупик — часть городского руководства считает его неудачным, часть — видит за сокращёнными сменами большое будущее.

Директор дома престарелых отмечает, что сотрудники стали меньше страдать от стресса:

“Обстановка стала более спокойной, – рассказала директор журналистам. – Среди пациентов много людей, страдающих болезнью Альцгеймера. И раньше работники испытывали постоянный стресс, что сказывалось на общении с родными дома. А сегодня мы можем взять на работу больше сотрудников, создать новые рабочие места. К тому же люди меньше берут больничный.”

Однако, больше сотрудников — это больше расходов на зарплату. Местный бюджет Гётеборга тратит больше миллиона евро в год, наняв дополнительно 17 человек, чтобы дать возможность 68 медсестрам работать 30 часов в неделю вместо 40.

Идея внедрения шестичасового рабочего дня — далеко не в новинку для Швеции. Например, завод по производству автомобилей Toyota в том же Гётеборге установил 6-часовой рабочий день еще 13 лет назад, и до сих пор этим довольны и работники, и руководство завода.

Но, например, аналогичный эксперимент в шведском городе Кируна остановили ещё в 2005 году. Более 250 работников на протяжении 16 лет трудились по 6 часовому графику, но после первых обнадёживающих результатов стали проступать недостатки интенсивного графика — сотрудники много болели, часто просились в отпуск и жаловались на непосильные объёмы работы.

2 часа вместо 16

Действительно хорошие результаты укороченный рабочий день даёт в сферах деятельности, где работник не обслуживает клиентов, а занимается интеллуктуальным трудом, особенно на дому.

Так, известный датский разработчик программного обеспечения Давид Хейнемейер Ханссон полагает, что работать по 8 часов в день — непродуктивно:

«Попробуйте работать 5 или даже 4 часа в день. Когда у вас так мало времени на работу, вы не тратите его на социальные сети и проверку электронной почты», — говорит он.

Другой разработчик ПО и редактор профильного сайта из России Андрей Коновалов делится опытом ещё более экстремального сокращения рабочего дня: выделив себе на работу вместо прежних 16 часов строго, по будильнику, 2 часа в день и ни одной лишней минуты, он стал успевать больше прежнего — просто стало совершенно некогда отвлекаться на бестолковое блуждание по интернету.

Николай Андреев

Подпись к фото: Многие офисные работники заняты делом далеко не все 8 часов рабочего дня.