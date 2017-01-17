Советы людям с особыми потребностями

С наступлением зимы для нас естественно заменить покрышки у автомобиля, а также уплотнить окна и двери, однако, с наступлением холодов, людям с особыми потребностями стоит также осмотреть и свои вспомогательные средства, которые предназначены для движения в холодное и тёмное время года.

Полезные советы даёт Кадри Тийдо, руководитель в сфере обслуживания клиентов центра Invaru, который занимается продажей и прокатом вспомогательных средств.

1. Проверьте наконечники костылей и трости для ходьбы

Если необходимо передвигаться по заснеженной и скользкой дороге, необходимо проверить, целы ли резиновые наконечники. На снегу и льду нужно также прикреплять специальный заострённый наконечник, который обеспечит дополнительную стабильность.

2. Обувь необходимо защитить от скольжения

Чтобы облегчить движение на скользкой дороге, по словам Тийдо, на обувь можно прикрепить специальные противоскользящие подошвы, которые легко крепятся при помощи липучек.

3. Проверьте инвалидное кресло

С наступлением холодов Тийдо посоветовала всем пользователям инвалидных колясок убедиться, что шины надуты и система тормозов исправна. Также нужно надевать тёплые перчатки из прочной ткани.

4. Будьте видимы в темноте

В тёмное время обязательно нужно носить светоотражатель, также убедитесь, что в темноте хорошо заметно и вспомогательное средство передвижения. “На костыли, трость, раму для хождения или на инвалидное кресло нужно наклеить светоотражающие полоски, чтобы они были лучше заметны в тёмное время суток”, – подчеркнула Тийдо.

Хелена Марипуу

инфоруководитель Invaru