Что делать, если вас грабят?

В редакцию “Нарвской газеты” обратилась читательница Елена Клемент, которая рассказала, что в Нарве были совершены разбойные нападения сразу на двух её знакомых. Стало ли в городе опаснее, и как вести себя на улице в случае нападения?

Сразу двое знакомых пострадали

– Моя знакомая – доктор-логопед – шла с работы вечером, – рассказала читательница. – Около магазина “1000 мелочей” на неё напали сзади два молодых человека. Как потом сказали в травмпункте, ударили кастетом или чем-то подобным. Грабители отобрали у женщины сумку, в которой кроме денег и дорогого телефона, были логопедические инструменты.

По словам читательницы, пострадавшая сразу же отправилась в травмпункт, после чего обратилась в полицию. Больше всего она волновалась именно из-за инструментов – это вещи, очень нужные ей для работы, и, понятное дело, совершенно ненужные грабителям. Можно быть уверенными, что они их выбросили. Пострадавшая пыталась найти их, подавала объявления с просьбой нашедшему вернуть инструменты – но безрезультатно.

– В полиции, насколько я знаю, сказали, что это – единичный случай, – говорит Елена Клемент. – Но примерно то же самое произошло с другой моей подругой: со своей коллегой она шла на работу в половине шестого утра, и около торгового центра Prisma на них точно так же со спины напал неизвестный.

Руководитель службы превенции и ведение производства Андрес Ягго:

– Пользуйтесь перцовым баллончиком только в том случае, когда вы уверены в своих способностях справиться с нападавшим.

Один подозреваемый задержан

Руководитель службы превенции и ведения производства по делам Нарвского отделения полиции Андрес Ягго проинформировал, что осенью подобных ограблений было несколько, и одного из подозреваемых удалось поймать:

– 20 ноября прошлого года в полицию поступило сообщение о том, что в Нарве, на улице Кангеласте, 17-летний юноша схватил сумку у женщины, причинив ей физическую боль и нанеся имущественный ущерб в сумме 963 евро, – рассказал полицейский. – Юноша сбежал с места происшествия. Также нам сообщили, что преступник действовал в группе с двумя молодыми людьми. Кроме этого, его подозревают в том, что 3 октября в Нарва-Йыэсуу он нанес физические повреждения несовершеннолетнему мальчику. Тот же самый юноша подозревается в физическом нападении на несовершеннолетнего, это происшествие зарегистрировано 24-го ноября. 28 ноября по ходатайству прокуратуры и с разрешения Вируского уездного суда юноша был взят под стражу на срок до двух месяцев.

В случае у магазина Prisma, по словам Андреса Ягго, 19 ноября около 5.40 утра неизвестный мужчина попытался отобрать сумку у женщины, но благодаря помощи постороннего человека мужчине не удалось свершить задуманное преступление. Никто не пострадал.

– К сожалению, о произошедшем в полицию сообщили спустя некоторое время, поэтому оперативно на данное происшествие отреагировать не представлялось возможным, – замечает полицейский.

Стало ли опаснее?

– Я купила себе перцовый баллончик после этих случаев, – сообщила Елена Клемент. – Продавщица в магазине при покупке рассказала, что это средство самозащиты стало сейчас более популярным.

У Елены после этих случаев и разговора с продавщицей при покупке баллончика сложилось ощущение, что на ночных улицах Нарвы в последнее время стало гораздо опаснее. При этом, сетует Елена, она практически никогда не видит полицейских машин, патрулирующих город, когда рано утром идёт на работу.

Андрес Ягго не согласен, что ограбления в Нарве участились. По его словам, статистика показывает, что количество ограблений на территории Нарвского отделения полиции за последние пять лет уменьшилось и сейчас составляет, в среднем, 30-40 случаев в год.

Можно ли отбиваться самому?

– С другой стороны, если меня, не дай Бог, будут грабить, а я буду обороняться сама, брызну в лицо нападавшему из перцового баллончика, попаду ему в глаза ( как и полагается использовать этот баллончик), не привлекут ли меня саму к ответственности после этого?- вопрошает читательница. – Я работаю в охранной фирме, и на работе нам категорически запрещается использовать перцовые баллончики именно по этой причине.

В полиции ни о каких ограничениях на использование перцовых баллончиков не сообщили, но Андрес Ягго отметил:

– Пользуйтесь перцовым баллончиком только в том случае, когда вы уверены в своих способностях справиться с нападавшим.

По его словам, при ограблении атакующий часто нападает со спины. А жертве нападения важно привлечь внимание других людей, кричать, шуметь. И, по возможности, сразу обратиться в полицию.

Николай Андреев