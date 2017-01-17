Сходил в магазин – получил штраф за парковку

В редакцию “Нарвской газеты” обратился постоянный читатель Александр Заболоцкий, который с возмущением рассказал, как получил в декабре штраф за парковку у магазина Maxima на улице Тиймана в Нарве.

Александр Заболоцкий:

– Я подъехал к магазину вечером, когда было уже темно. Я привык, что парковки перед магазинами в Нарве бесплатные, и время парковки не ограничивается, в отличие от Таллинна, например. Даже там, где парковочных мест не хватает, они бесплатные, и не требуется устанавливать парковочных часов. Но у Maxima вполне просторная парковка. Вот только знака о том, что парковка платная, я в темноте не заметил. Со спокойной душой я пошёл в магазин, а когда вышел – обнаружил квитанцию о штрафе в 35 евро. Знаете, я пенсионер, и при пенсии в 350 евро – это очень много.

И самое обидное, что штраф выписали таким вот способом. Было бы понятно, если на парковке открыто стоял человек и собирал бы деньги за парковку. Но работник подошёл к машине только тогда, пока я ушёл в магазин, проверил, что нет парковочных часов за лобовым стеклом, и выписал штраф!

В интернете я выяснил, что у фирмы, которая меня оштрафовала, есть три стоянки в Нарве. Кроме парковки на ул. Тиймана, есть ещё стоянка у “Мегамаркета” на ул. Раквере и у здания, в котором раньше работала Maxima на Таллиннском шоссе – магазина там уже давно нет, парковка пустая, но, получается, по-прежнему платная.

После того, как я получил штраф, мой знакомый рассказал мне свою историю – он тоже однажды заехал в Maxima за шоколадкой, а уехал со штрафом. С тех пор ездит в другие магазины. И я в этот магазин Maxima больше не ходок. Я никак не могу понять, зачем они этими штрафами распугивают своих же покупателей?

Катя Любобратец, директор Maxima Eesti по связям с общественностью ответила, что торговая сеть не владеет парковкой, а лишь сотрудничает с владельцем этой территории:

– От имени торговой сети Maxima обращаем внимание на то, что правила использования парковки перед торговым центром в Нарве по адресу Тиймана, 20 установлены в 2014 году владельцем данной недвижимости.

Со своей стороны подчеркиваем, что мы заинтересованы в том, чтобы посещение нашего магазина было удобным, и поэтому продублировали информацию о действующем порядке парковки в торговом центре, а также сами следим за тем, чтобы информация была ясно заметна и на самой парковке.

Глеб Кохв, владелец территории перед магазином, который и организовал на ней платную парковку, назвал её создание вынужденной мерой:

– Хотя городские власти были не против строительства парковки на газоне между магазином и жилым домом, товарищество этот проект зарубило, при этом сами жильцы стали оставлять машины на стоянке у магазина, и покупателям не хватало места. Так что, это вынужденная мера, – рассказал он. – Парковка, в принципе, не является платной – на два часа с парковочными часами можно оставлять машину бесплатно, спокойно сходить за покупками. Maxima использует такую схему везде, где рядом с магазином жилые дома. Моя задача – разгрузить парковку от всех, кроме покупателей, от тех, кто паркуется посуточно. Житель дома ведь не будет каждые два часа выходить на улицу и переставлять часы. Та же самая ситуация в Йыхви и в Силламяэ. В Нарве нам также принадлежит парковка на Таллиннском шоссе, 13, где раньше был магазин Maxima. Я сам там отвечаю за асфальтирование, за уборку снега, и до того, как повесили знаки о платной парковке, мне даже сложно было убрать снег – работники соседнего офиса оставляли машины на целый день и на мои требования убрать отвечали: нет знаков, значит, парковаться можно на любой срок.

Записал Николай Андреев

Глеб Кохв, руководитель фирмы, владеющей платной парковкой перед Maxima, согласился, что 35 евро – это действительно большой штраф для пенсионера, и пообещал по возможности аннулировать его.