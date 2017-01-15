Граждане РФ в Эстонии нарушают российский закон

Российский Минфин предложил упростить правила валютного контроля для граждан РФ, проживающих за границей. При этом оказалось, что действующий сейчас закон нарушают практически все живущие в Эстонии граждане РФ, которые хотя бы раз в году бывают в России. И в любой момент они могут получить за это штраф и даже запрет на выезд из РФ.

Возможно, вы нарушитель?

Кроме общепринятого в мире понятия налогового резидента (то есть человека, который платит налоги в данной стране) в России существует также понятие валютного резидента – это гражданин РФ, который, даже живя в другой стране, обязан выполнять требования российского закона “О валютном регулировании и валютном контроле”.

Сейчас, согласно этому закону, валютным резидентом России является любой гражданин РФ, кроме тех, кто постоянно живёт в других странах. Но, как отмечает консультационный портал для россиян за рубежом Zagran.me, что такое “постоянно” – вопрос спорный. В законе это чётко не указано, но ещё в 2012 году Росфиннадзор, Минфин и Банк России договорились, что человек, хотя бы раз в году побывавший в России, становится налоговым резидентом. Последующие решения судов по различным делам закрепили эту договорённость в российской юридической практике.

То есть, формально, если у вас “красный паспорт”, и вы сходили в Ивангород за покупками, у вас возникает обязанность проинформировать Федеральную налоговую службу РФ о своих банковских счетах в Эстонии, об их открытии, закрытии, изменении реквизитов за последние 3 года, а раз в год вы обязаны представить полный отчёт о движении денег на этих счетах.

Речь идёт именно о личных счетах, то есть требование касается не только бизнесменов, но даже и пенсионеров с российским гражданством, которые получают в Эстонии пенсию “на карточку”.

Штрафы за непредставление данных, по данным канала ETV+, начинаются с 2500 рублей.

Как незаконные валютные операции запрещены также переводы любых денег (кроме рублей) на счёт другого российского налогового резидента (кроме родственников), в том числе покупка в России чего-либо за валюту, отметил в интервью российскому журналу “Деньги” Донат Подниек, один из руководителей по России и СНГ крупнейшей международной аудиторско-консалтинговой фирмы KPMG.

Действующий сейчас закон запрещает гражданам РФ, живущим в других странах, получать на свой банковский счёт деньги от продажи недвижимости, транспорта и другого имущества, а также доходы от ценных бумаг. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, за это можно получить штраф в размере 75-100% от суммы сделки. При неуплате штрафа, дело может быть передано судебному исполнителю, а в этом случае нарушитель вполне может получить запрет на выезд из России.

Либерализация или наоборот?

Парадокс ситуации заключается в том, что о многочисленных ограничениях, действующих уже много лет, стало широко известно только после того, как Минфин РФ предложить упростить жизнь российским гражданам в других странах, – согласно разработанному осенью министерством законопроекту, валютными резидентами будут считаться только те граждане РФ, которые провели в России больше трёх месяцев за последний год. Поправки Минфина находятся в работе в российской Государственной думе.

Лидер Эстонского республиканского союза российских граждан Владимир Петров направил запрос о ситуации депутату Госдумы Константину Затулину, ставшему народным избранником от избирательного округа, к которому были приписаны граждане РФ в Эстонии.

Помощница депутата Александра Докучаева ответила, что законопроект сейчас обсуждается в профильном комитете Госдумы. По её словам, Минфин теперь предлагает ещё большую либерализацию – отчитываться о своих счетах в других странах нужно будет только тем гражданам РФ, которые провели на территории России не 3 месяца, а полгода и более.

При этом, из письма помощницы депутата следует, что, согласно законопроекту, валютными резидентами будут все граждане РФ – всегда и везде, где бы они ни жили. То есть, если вы гражданин РФ, но не живёте в России больше полугода, отчитываться о своих счетах в Эстонии вам будет не нужно, но вот остальные обязанности валютного резидента (см. начало статьи) на вас всё равно будут распространяться.

В интервью российскому журналу “Деньги” адвокат Сергей Калинин сообщил, что тем же законопроектом Минфин РФ всё же хочет сделать и тут некоторые послабления. В частности, законным станет считаться получение на свой счёт денег от продажи транспортных средств и недвижимости, правда, только в странах Организации экономического сотрудничества и развития (к счастью, Эстония в эту организацию входит). Но полный и окончательный список того, что можно делать со своим личным счётом, а что будет считаться с точки зрения российских властей незаконной валютной операцией, станет известен только при подписании закона президентом Путиным.

“Как предполагается, новая редакция Закона о валютном регулировании и валютном контроле вступит в силу с 1 января 2018 года”, – пишет Александра Докучаева.

А как они узнают?

Может ли российская Федеральная налоговая служба узнать о том, что вы нарушаете Закон о валютном регулировании и валютном контроле, если вы сами ей об этом не сообщите? Теоретически, если вы расплачиваясь в России карточкой, правоохранительные органы могут установить вашу личность и выписать штраф. Но трудно себе представить, что российские налоговики будут проводить действительно массовые расследования в отношении российских граждан, живущих за границей. Ведь таких только официально зарегистрировано в российских консульствах по всему миру более 2 миллионов человек, а в реальности по разным оценкам их может быть до 10 миллионов. Впрочем, безоветственно с нашей стороны было бы утверждать, что такой неприятности не произойдет ни с кем вообще – ведь существуют и выборочные проверки.

В 2018 году Россия, как планируется, присоединится к конвенции об автоматическом обмене налоговой информацией – другие страны будут сообщать российским властям о счетах российских налоговых (но не валютных!) резидентов. Российским налоговым резидентом считаются только те люди, которые живут в РФ большую часть года.

Руководитель информационного отдела Налогово-таможенного департамента Эстонии Пийя Викс-Бинсоль в интервью каналу ETV+ сообщила, что Эстония также будет отправлять в Россию данные о российских налоговых резидентах.

– Но о тех российских гражданах, которые живут здесь постоянно, мы сообщать не будем, – заверила представительница эстонского налогово-таможенного департамента.

Николай Андреев