Александр Гамазин: «Мифы европейских ценностей» и плюс еще один миф

В своей публикации в «Нарвской газете» за 5-е января Владимир Калинкин решил дать «грамотный комментарий» аж 6-ти названным ценностям. Первой из них, названной «Рыночная экономика на основе частной собственности», автор даёт уничижительную оценку, замечая, что «дикий капитализм разрушил в Эстонии созданную в советское время развитую промышленность и сельское хозяйство».

Не капитализм, а распад единой экономики

Социальное беспамятство – глобальная беда нас, русских. Под влиянием собственных воздыханий об ушедшем времени мы даже забываем, что не было в СССР такой «страны» как Эстония. И, соответственно, всё, что в ней производилось, завозилось сюда в виде комплектующих, в виде заготовок и сырья (например, хлопок). А здесь только собирали двигатели, экскаваторы, суда, изготовляли ткани, и в плановом порядке снова распределяли по всей огромной стране.

И если СССР распался на десятки самостоятельных и полусамостоятельных государственных образований, то естественно, что не какой-то «дикий» или цивилизованный капитализм разрушил в Эстонии, Молдавии, Армении и далее в е з д е – «развитую промышленность и с/х», а само это рассыпание единого огромного государства.

Какую же модель экономики могла себе избрать Эстония в 1990-1991 годах? Оставить себе советскую, плановую систему в окружении рыночных стран и стать вторым Приднестровьем (чей госбюджет на 70% состоит из дотаций России) или второй Южной Осетией (там бюджет на 80% наполняется из российских государственных средств)? Как говорится, спасибо…

Какое-то уж совсем заскорузлое, из ХVIII века, у автора «Мифов…» понимание экономического процветания. Если сами не производят, а только ввозят, то это – типа, хана. А вот на Мальту, к примеру, завозят даже питьевую воду, и нет там ни единой коровы, ни единой пасущейся овцы, даже мясо – аргентинское. Страна же процветает; сам бывал там, видел… Так стоит ли сейчас публично вздыхать о загубленных советских заводах и фабриках, если экономика малых стран XXI века – это, прежде всего инновации, интеллектуальные вложения, не сравнимая с СССР сфера услуг, транспорта, вообще – коммуникаций. А уж танкеры и комбайны с тракторами пусть производят Германия, Франция, Англия; так устроена современная экономика.

Богатые и бедные были и в СССР

Далее Владимир Калинкин развенчивает такую современную ценность, как «социальная справедливость, опирающаяся на социальное государство». Думалось, что сейчас он начнёт обоснованно и с аргументами наперевес критиковать слабое претворение в эстонскую жизнь этого всеобщего принципа. Есть за что, и я лично со многими критиками соглашусь. Увы, и здесь автор противопоставляет необходимость современной борьбы за общественную справедливость (борьбы вековой и надолго вперёд)… советской государственной социальности. «Не было богатых и бедных, не знали, что такое безработица, не было нищих и голодных детей».

Да неужели мы с Вами, Владимир Александрович, жили в разных странах? Неужели Вы не помните, что средняя зарплата в СССР 1970-х годов была около 120 руб. (это было бы совсем неплохо), но 70-80 рублей – наиболее распространённый уровень, а вот бесчисленные секретари парткомов, горкомов, райкомов, обкомов и их аппараты, а также освобождённые председатели профкомов (вплоть до грандиозных ЦК профсоюзов отраслей) получали до 250-300 руб. в месяц плюс «лечебные» к отпускным в размере оклада, плюс дополнительные жил.площади по списку номенклатуры, утверждённому постановлением НСК ещё в 1929 году (действовал до времён моей работы в Нарвском объединении жилищного хозяйства в 1980-х годах)…

По опубликованным воспоминаниям начальника Московского управления госбезопасности В. Алидина, когда председатель КГБ Ю.Андропов доложил Брежневу, что один из министров СССР А. Ишков только зафиксированных взяток набрал на десятки тысяч рублей, Генеральный секретарь ЦК КПСС посоветовал… вызвать Ишкова и поговорить с ним. После этого министр внёс взяточные деньги в доход государства… И таких «небогатых» людей в советской стране существовал целый класс – огромная жирная прослойка.

В молодости всё – лучше

А с безработицей в наше с Вами время боролись, напомню, административно: тунеядцев привлекали по ст. 209 Уголовного кодекса РСФСР (и аналогичным кодексам всех союзных республик) к наказанию в виде лишения свободы до двух лет.

Естественно, мифы об отсутствии бедности или отсутствии голодных, беспризорных детей неизбежны. Каждому пожилому поколению мнится, что в молодости жили и веселее, и увереннее, и привольнее. То же самое наши родители говорили о жизни до войны 1941-1945 годов: а мы ничего, мол, не знали о массовых репрессиях. «Ну, как же, мама, только за один год с июня 1937-го по лето 1938-го расстреляли 650 тысяч советских людей. Неужели не видели, что исчезают сокурсники, соседи по дому? – Видели, конечно, но, считали, что так надо… А жили, говорю тебе, весело – строили, ездили, влюблялись!»

Будьте уверены, и нынешняя молодёжь также станет вспоминать 2000-2010 годы, как лёгкое, свободное время. Поэтому не надо эти естественные индивидуальные (т.е. субъективные) аллюзии распространять на объективные аспекты жизни общества – на экономику, на социальную сферу, на права человека. Это граничит с обманом, с ошибками в осмыслении настоящего.

И еще одно соображение. Если ты не понимаешь разницы между общественным принципом и тяжелой практикой его соблюдения (достижения), то зачем тогда берёшься за развенчание «мифа о ценностях»? Если в Нарве, например, ежегодно происходит 2-3 убийства, а в Таллинне – в несколько раз больше, то, следуя логике В. Калинкина, в столице ценность человеческой жизни является мифом.

Я не буду из-за ограниченности газетной площади анализировать остальные «разоблачения» – в области парламентаризма и демократии, или в сфере толерантности. Закончу его же фразой из упомянутой выше публикации: «О европейских ценностях много говорят, но мало кто чётко знает, что это». Кажется, автор этого высказывания лишний раз подтвердил его своим простым до примитивности «грамотным комментарием».

Александр Гамазин,

юрист