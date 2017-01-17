Лариса Николас: Эстония идёт вперёд, пока Россия смотрит назад

На статью Владимир Калинкина «Мифы европейских ценностей», опубликованную в прошлом номере «Нарвской газеты», отвечает другой житель Нарвы – Лариса Николас.

Продаём за границу не нефть

Меня не оставляют равнодушной стенания нашего профессионального страдальца тов. Калинкина. Пока в России народ питается пальмовым маслом и вспоминает покойников, которые 20 лет назад “развалили” колхозы-миллионеры, в Эстонии, Латвии, Литве, Польше (где тоже были свои колхозы-миллионеры) за это время создали частные хозяйства и даже кормили пол-России, пока она сама не ввела ограничения на ввоз продуктов питания из-за рубежа.

Если вы этим летом ездили по дороге Таллинн-Нарва, вы видели хоть клочок незасеянной земли? Кто вообще сказал, что Эстония ничего не экспортирует? Просто откройте статистику (Google в помощь). Нефти вы там не найдете: Эстония экспортирует в основном товары высокотехнологичные и высокой степени переработки вплоть до такой экзотики, как электролампы для Голливуда.

В СССР мы жили бедно

По поводу социальной справедливости. Я жила в ссср, и ответственно заявляю – мы все были одинаково бедные! Мы даже мечтать не могли о том, что могут себе позволить нынешние пенсионеры. Я даже не машины и отпуска за границей имею в виду, а куда более простые вещи.

Я не хочу бесплатного убогого советского сервиса и унылой уравниловки. Мы производили товар, который никому не был нужен. За импортом выстраивались дикие очереди. Мы отдавали зарплату за сапоги, две – за джинсы.

В Эстонии были хотя бы продукты в магазинах. В России, кроме нескольких крупных городов, в магазинах многих продуктов не было вообще. Когда в Вологде я увидела во всех морозильниках одинаковые белые глыбы, подумала, что это знаменитое вологодское масло; оказалось – комбижир.

Помню это неловкое чувство, когда весь персонал гостиницы собирался смотреть, что мы едим (а ели мы то, что с собой привезли).

А помните “колбасные” поезда, на которых люди со всей России стекались в столицы за продуктами? Вспомнив всё это, кто-то еще хочет обратно в СССР?

Стремятся в «загнивающую Европу»

Не понимаю, что вам так дались однополые браки? Что изменилось в вашей жизни от их легализации? Где вас ущемили геи?

Люди предпочитают носить вещи от Дольче и Габбано, смотреть мировой футбол, фильмы, слушать западную музыку – а там сплошь и рядом кумиры с этой самой ориентацией, талантливые и успешные. Я, например, обожаю английского актера Стивена Фрая, и если выбирать, я бы лучше жила в городе, где все такие вот Стивены, чем унылые гомофобы.

Почему те, кто страдает от европейских ценностей, не возвращается в страну “христианских ценностей?” Как-то лицемерно получается. Возвращайтесь, вступайте в их “православный талибан” — ведь за прошлый год разнообразные «христианские активисты» поливали мочой мировые шедевры на выставках, закрывали сами выставки и снимали со сцены спектакли. Об этих безобразиях говорили Константин Райкин и другие известные русские артисты на встрече с Путиным.

Лично для меня же любая религия – средневековое мракобесие. Я верю в науку и культуру.

Как и многие россияне, которые стремятся в нашу “загнивающую Европу”.

Байки из телевизора

Не знаю как вам, а мне уже неудобно в магазинах слушать, как питерцы смеются над нарвитянами. Но я их поддерживаю, чтобы разрушить миф, что все нарвитяне живут с перепаханными российской пропагандой мозгами.

Просто россияне могут сравнить байки из телевизора с окружающей их реальностью, а наши все берут на веру. Тоже, по сути, религия. Так удобно, когда не надо думать: тебе все расскажут – кого ненавидеть, на кого молиться.

Даже про военную агрессию из Европы расскажут, хотя много ли у России осталoсь соседей, на которых она еще не напала, не нарушила границу, не устроила другие провокации, при том, что в саму Россию никто не вторгался?

Лариса Николас