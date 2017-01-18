Криминал и происшествия

Физическое насилие

15 января в Нарве в квартире на Таллиннском шоссе 56-летняя женщина избила своих знакомых 54-летнюю женщину, 52-летнего мужчину и 28-летнюю женщину.

13 января в Нарве в лечебном заведении на улице Хайгла были избиты 40-летний мужчина и его 58-летняя мать. Полиция задержала подозреваемого – 40-летнего мужчину.

Кражи

16 января в Силламяэ из садового домика в СК “Спутник” украли два триммера, велосипед и две картины. Ущерб составил 400 евро.

15 января в Нарве возле дома на улице Кангеласте был украден мобильный телефон Samsung. Ущерб составил 211 евро.

Будни спасателей

17 января в 2.43 поступило сообщение, что в одном из жилых домов на проспекте кангеласте ощущается сильный запах газа. На месте выяснилось, что запах газа идет из одной из квартир, где оказалась не закрыта одна из газовых конфорок. Пожарные проветрили квартиру.

16 января в 16.16 спасатели потушили мусор, который горел на обочине на Вана-Йоала теэ.

16 января в 20.48 спасатели выехали на улицу Приймула в Нарве, где открытым пламенем горел садовый домик. К 21.21 пожарные ограничили распространение огня, а в 22.57 полностью потушили пожар. По предварительным оценкам, пожар вызвала неправильная топка печи.

15 января в 10.06 спасателей вызвали на улицу Раху в Нарве, откуда поступило сообщение, что в вентиляционной системе одного из домов застряло какое-то животное. Спасатели вытащили из вентиляции голубя и выпустили его на свободу.

13 января в 21.41 спасателей вызвали на улицу Кеск в Силламяэ, где на уличной новогодней елке искрили оборванные провода. Спасатели оценили опасность ситуации и вызвали для ликвидации проблемы электриков.

Восточно-эстонская саперная группа

16 января в деревне Петерристи волости Вайвара обезвредила три реактивные гранаты времён войны.

По информации Департамента полиции и погранохраны и Спасательного департамента