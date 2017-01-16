А город не думал: «Ученья идут»

В субботу утром многие горожане, живущие неподалёку от Нарвского замка, проснулись от звука… пулемётных очередей. Из тех, кто уже не спал в этом районе, кто-то спешил в библиотеку, кто-то гулял с детьми по променаду, кто-то стоял в очереди на границе. Но всем стало сразу как-то очень неуютно. Учитывая, что политики и военные постоянно говорят об возможности войны, у многих появились тревожные подозрения, да и вообще, когда кто-то стреляет на улицах, возникает ощущение не из приятных.

Оказалось, что на территории Нарвы финишировала военно-спортивная игра “Десант Удрия”, которая состоялась уже в 19-й раз. Возмущённые горожане резко осудили идею проведения военной игры на территории города, да ещё и в зоне отдыха. Время сейчас неспокойное, и стрельба на границе, пусть даже холостыми патронами (заметьте, из настоящего оружия), выглядит, мягко говоря, неуместно, если не сказать – провокационно. В соцсетях зазвучали гневные вопросы: «Кто позволил? Почему городские власти не запретили подобные игры?»

Дмитрий Дьяков, старший специалист отдела надзора, оперативно отреагировал на негодование горожан:

– Военно-спортивная игра «Десант Удрия» не является публичным мероприятием или собранием, не выступает она и в качестве чисто спортивного мероприятия. Поэтому, по законам ЭР, организаторы не обязаны согласовывать его проведение с городскими властями. Соответствующие оперативные службы (полиция, погранохрана) были оповещены заранее, в том числе – и партнёры в РФ. Сообщение о том, что в Нарве будет проходить это мероприятие, в российской прессе появилось ещё в четверг. Другой аспект, насколько были уместны выстрелы и громкие звуки в зоне отдыха – этот вопрос нужно задать организаторам. Хочу сказать, что мероприятие это традиционное, проходит не один год. В этот раз она прошла на территории трёх самоуправлений, в том числе, и в Нарве. Игра всегда сопровождается стрельбой, но только в этом году это вызвало недовольство горожан. Со своей стороны, мы, будем просить организаторов по возможности снизить негативное шумовое воздействие, учитывая количество жалоб. Может, предложим финиш игры перенести за город или на окраину, чтобы не беспокоить горожан. Но прислушаются ли организаторы к нашей просьбе? По закону, в данном случае они не обязаны следовать нашим рекомендациям, – пояснил он.

Дьяков сравнил игру «Десант Удрия» с шумной свадьбой, на проведение которой на улицах города не нужно получать какого-то особого разрешения. Если у горожан есть желание полностью запретить стрельбу в пределах Нарвы, то нужно обращаться к законодателям государственного уровня, это вопрос не местной компетенции.

По данным информированного источника в городских властях Нарвы, мэр города всё же был предупреждён военными об учениях заранее, но дальше управы информация по какой-то причине не пошла. Не позаботились о том, чтобы хотя бы предупредить жителей, и военные.

Софья Боборенко