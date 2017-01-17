Платная парковка на Петровской площади обретает реальные черты

Загруженность Петровской площади автомобилями давно вызывает большое недовольство горожан. Особенно остро этот вопрос стоит ночью. При этом известно, что большинство припаркованных машин оставляют люди, уходящие в Ивангород. Не первый год ведутся разговоры о том, чтобы на главной площади Нарвы сделать парковку платной. И вот этот проект наконец-то обрётает реальные черты.

Штрафы выписываются и сегодня

Дмитрий Дьяков, главный специалист отдела надзора Департамента архитектуры и городского планирования, на инфочасе 16 января, отвечая на вопросы наших читателей, пояснил, что движение и парковка на Петровской площади организованы таким образом, что часть площади отдана под парковочные места, где можно парковаться только с письменного разрешения горуправы (первая линия и часть мест на второй линии). Все остальные места предназначены для свободной парковки, и в дневное время никаких ограничений по времени не существует. В ночное время – с 23 часов до 6 утра остановка на площади запрещена, кроме этого есть и дорожный знак, который говорит, что при необходимости осуществляется принудительная эвакуация транспортного средства.

– Так как местные чиновники не работают круглосуточно, у горуправы существует договорённость с полицией о некотором разделении труда: в ночное время полиция может собирать первичные материалы о нарушении и пересылать их нам для вынесения решения. Нарушение правил парковки влечёт за собой денежный штраф в размере 20 евро,– рассказал он журналистам.

Взвешиваются варианты

По словам специалиста, практика показывает: большинство машин, водители которых нарушают правила парковки, не принадлежат нарвитянам. Автомобили оставляют жители Ида-Вирумаа и других регионов Эстонии, которые используют площадь как бесплатную стоянку для того, чтобы посетить Ивангород.

– Горуправа в сотрудничестве с Комиссией по градостроительству сейчас взвешивает варианты того, каким образом организовать парковку на Петровской площади. Обсуждается, какова будет стоимость часа парковки, будет ли предусмотрено некоторое бесплатное время или нет, какие категории граждан могут быть освобождены от платы и так далее. Платёжная система будет работать по соглашению с партнёрами, так как должны быть предложена различные варианты оплаты (электронные и неэлектронные), но собственно надзор останется за городскими чиновниками, по крайней мере, на первых порах, – рассказал Дмитрий Дьяков.

Как решится вопрос с автомобилями работающих в управе и горсобрании лиц, которые сейчас имеют «именные» места парковки?

– В юридическом смысле это будет местный налог, который город вводит сам, и сам же решает, с кого и каким образом его взимать. Мы предложим самые разные варианты, в том числе и те, по которым никаких исключений не будет предусмотрено. Думаю, в течение месяца-полутора будет готов пакет документов, мы его представим депутатам в городское собрание на утверждение. Если у горожан есть желание принять участие в обсуждении этого вопроса – то заседания комиссий горсобрания являются открытыми, туда можно прийти и высказать своё мнение, или можно обратиться к «своему» депутату. Проекты документов появятся на сайте горуправы, и каждый желающий сможет с ними ознакомиться. Надо сделать так, чтобы было удобно всем, – заключил специалист отдела надзора.

Быстрых и простых решений нет

Куда денутся автомобили тех, кто не захочет платить за парковку? Не заполонят ли они близлежащие тротуары, дворы квартирных товариществ и бесплатные парковки у торговых центров?

Дмитрий Дьяков думает, что особых проблем не возникнет:

– В близлежащих дворах уже давно установлены знаки, запрещающие парковку без соответствующих письменных разрешений. Большинство этих КТ имеет договора о сотрудничестве со службой надзора, мы проверяем корректность парковки, выносим решения о штрафах. Большинство торговых центров тоже регулирует время парковки на своей территории, – заверил он.

Думается, что у горожан всё-таки могут возникнуть некоторые проблемы, ведь городская служба надзора работает только в дневное время, круглосуточного «дежурного» не предусмотрено. Следовательно, приехав вечером после работы и застав чужую машину на привычном месте, нарвитянину останется только фотографировать факт нарушения. И искать для себя иное место парковки.

– Быстрых и простых решений нет нигде, даже в Таллинне, не смотря на их возможности,- ответил на высказанные опасения представитель департамента.

По итогам работы платной парковки на Петровской площади будут приниматься решения о том, нужно ли вводить плату за парковку и в других местах Нарвы.

Софья Боборенко

Подпись к фото: Главная городская площадь Нарвы за исключением времени, когда здесь проводятся массовые мероприятия — просто большая парковка.

Фото: Николай Андреев