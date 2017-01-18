Евгений Осиновский: никакой платной медицины

На встрече с общественностью из Нарвы и соседних городов 11 января в стенах Нарвского колледжа Тартуского университета министру здоровья и труда Евгению Осиновскому пришлось отвечать на самые разнообразные вопросы. Приводим, на наш взгляд, самые важные из вопросов и ответов.

– Можете ли вы как министр помочь вернуть Нарве статус административного центра уезда и, следовательно, вернуть Нарвской больнице статус центральной больницы?

Е. Осиновский:

– Статус больницы никак не зависит от статуса или месторасположения города; он напрямую связан с количеством пациентов, которые находятся в сфере влияния этого медицинского учреждения. В Ида-Вирумаа сегодня проживает около 145 000 человек. Из них в Нарве — 60 тысяч. В зоне обслуживания Нарвской больницы находится Нарва, Нарва-Йыэсуу, Силламяэ.

Все остальное население, а понятно, что его гораздо больше, чем в названных трех городах, — это сфера обслуживания Ида-Вируской центральной больницы. Статус больницы зависит от конкретной работы, которую она ведет.

В дополнение к этому как министр здоровья и труда повторю уже не единожды сказанное: наша цель — сохранить в Нарве все сегодняшние медицинские специальности. И надеюсь, что в сотрудничестве Нарвской больницы с больницами более высокого этапа — Ида-Вируской центральной и клиникой Тартуского университета это удастся.

– Все чаще в средствах массовой информации поднимается вопрос о платной медицине, плата за визит к врачам растет. На фоне разговоров о дефиците бюджета Больничной кассы в 25 млн чего нам ждать в ближайшее время?

Е. Осиновский:

– Один новостной портал сделал новость из интервью одного человека… что тут скажешь?! Оснований для страхов нет: напротив, мы двигаемся в другом направлении — уменьшение самофинансирования со стороны пациента, как при покупке различных медицинских услуг, так и лекарств. Никакой платной медицины! Максимальная плата за визит — 5 евро, причем, за первый визит. Бюджет Больничной кассы в этом году 1 млрд 100 млн евро. Доступность медицинских услуг в стране повысится.

– В Эстонии остро не хватает медицинских работников. Получив бесплатное образование, они резво уезжают за границу. Не думаете ли вы, что пора делать получение медицинского образования платным или заставлять выпускников отрабатывать его здесь?

Е. Осиновский:

– Не поддерживаю эту идею по двум причинам. Во-первых, удерживать людей насильно — неправильно в принципе, особенно в случае медицины. Я не хотел бы идти на прием к врачу, который не хочет работать там, где ему приходится. Во-вторых, решение этого вопроса лежит не в плоскости насильственного удержания, а в создании нужных условий для работы, проживания, достойной зарплаты и проч. К тому же привлекательность медицинских специальностей резко бы упала, введи мы платное обучение. В целом я не вижу ничего плохого в том, что молодые врачи едут в другие страны, набираются там опыта и возвращаются. Должен вам сказать, что в последние два года количество уезжающих медиков резко упало. Все больше врачей возвращаются в Эстонию. Так что проблема отъезда медперсонала за границу сильно преувеличена. Хотя, да, у нас по-прежнему не хватает медиков во многих уездных центрах, не хватает медсестер.

– Муж после инфаркта получил направление в Пуру. Но у нас нет собственной машины, и мы, добираясь до больницы, чуть не остались на улице без ночлега. Как-то будет решаться этот вопрос?

Е. Осиновский:

- За исключением Таллинна, вопрос с транспортом — один из самых острых. Знаю, что транспортное сообщение между Йыхви и Пуру очень плохое, не раз говорил с главврачом о том, что надо организовать проезд пациентов на микроавтобусах. Беру этот вопрос под контроль.

Доступность медицинской помощи в уездах — один из основных принципов нашей системы здравоохранения. Сейчас мы собираем и анализируем информацию, в течение года придем к определенным решениям.

Светлана Зайцева