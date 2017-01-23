100 тысяч для КТ

Месяц назад мы сообщали, что городская программа софинансирования строительства детских и спортивных площадок в Нарве не вызвала интереса у кватирных товариществ. Тогда председатель горсобрания Александр Ефимов сообщил, что КТ не откликаются на предложение, хотя город готов из своего бюджета оплатить до 50% от стоимости строительства детской площадки (но не более 25 тыс. евро) и до 80% – в случае спортивной площадки (но не более 44 тыс. евро).

Сейчас ситуация заметно изменилась. Во вторник в конференц-зале горуправы прошёл инфочас для КТ, куда собрались более 30 председателей и представителей товариществ. Специлист Департамента архитектуры и городского планирования Ольга Годунова подробно рассказала им, как оформить ходатайство. Со своей стороны пояснения дали также председатель Департамента городского хозяйства Елена Скулачёва, и городской архитектор Иван Сергеев.

Александр Ефимов отметил, что в бюджете на программу отложено 100 тыс. евро, и если товарищества не «разберут» их, в апреле-мае депутаты распределят средства на другие нужды. Чтобы успеть получить софинансирование, товариществам нужно подготовить всё документы и одобрить участие в программе на общем собрании, не откладывая.

Как заметил член управы Георгий Игнатов, подобной програмы софинансирования нигде в Эстонии больше нет, поэтому для управы важны и отзывы председателей КТ — что хотелось бы улучшить.

“НГ”