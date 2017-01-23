Пособие экс-мэрам отменят?

Комиссии горсобрания обсудают отмену пособия бывшим мэрам города. Ушедшие в отставку руководители исполнительной власти Нарвы, которые в данный момент являются безработными или находятся на пенсии, могут написать заявление и получать 15% от зарплаты нынешнего мэра. Последние несколько лет многие депутаты требовали отменить это пособие.

– Ещё в начале прошлого года при рассмотрении проекта бюджета со стороны Комиссии по стратегическому планированию мне и ещё нескольким коллегам было поручено разработать проект соответствующего документа, – рассказал председатель комиссии по городскому имуществу и хозяйству Алексей Мяги. – Я считаю нецелесообразным проводить такие выплаты, те же самые городские деньги — 15 — 17 тысяч евро, которые город каждый год тратит на выплату этих пособий, можно потратить на решение многих городских проблем, например, направить в детские учреждения.

Сейчас пособия получают два бывших председателя горисполкома — Валерий Четвергов и Эдуард Рыжаков, но ещё несолько человек имеют право на его получение.

“НГ”