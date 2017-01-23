Объявлен конкурс на обновление сердца Старого города

Нарва объявила архитектурный конкурс, целью которого является обновление пространства центра Старого города. В результате конкурса должно быть найдено лучшее архитектурное решение для трёх городских объектов: Стокгольмской площади, Ратушной площади и Ратушного парка, а также для прилегающих к ним территорий.

По словам мэра Нарвы, Тармо Таммисте, Городская управа надеется получить подходящее современное решение, реализация которого вдохнёт новую жизнь в сердце Старого города Нарвы и превратит довольно тихий район в интересный и наполненный жизнью центр современного города, а также сделает его привлекательным не только для жителей и гостей, но и для предпринимателей, создавая новые возможности для малого бизнеса.

Ратушная площадь – историческая городская центральная площадь, которая, несмотря на своё значение, на сегодняшний день слишком мала для организации крупных городских событий. Новым местом для активного ежедневного использования горожанами и проведения важных мероприятий должна стать как раз Стокгольмская площадь, которая расположится за Ратушей. Идея Ратушного (археологического) парка заключается в освещении истории старого города Нарвы методом обнажения и частичного принятия в эксплуатацию старинных, сохранившихся до сих пор фундаментов и подвалов. В рамках конкурса участники должны решить вопросы связанные с рельефом и восстановлением исторических уровней улиц, предложить возможные малые формы, место для флагштоковой площадки и многое другое.

Конкурс проходит в рамках архитектурной программы «Хорошее общественное пространство» приуроченной к 100-летию Эстонской Республики «EV100». В результате программы, в разных городах Эстонии планируется спроектировать и построить 15 общественных объектов, центральных площадей или главных улиц. Лидером программы выступает Эстонский Союз Архитекторов совместно с организаторами юбилейной программы «EV100».

Программа «Хорошее общественное пространство» направлена на воплощение одного из приоритетов региональной политики Эстонии – возрождение центральных зон городов Эстонии. Построенные в рамках проекта пространства станут местами проведения культурных и общественных мероприятий, создав таким образом среду для развития бизнеса и гражданского общества, а также замедляя «истончение», характерное для многих городов Эстонии.

Нелли Буйницкая,

советник горуправы по общественным связям