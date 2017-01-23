Парламент поблагодарил рэпера из Нарвы

В интернете набирает популярность композиция “Olen venelane”, или “Я русский”, которую исполнил уроженец Нарвы Евгений Ляпин. В своей песне выступающий под псевдонимом Stuf артист поделился отношением к происходящему в городе и в стране в целом, передает “Актуальная камера”.

Текст к рэп-композиции Ляпин сочинил еще в 2014 году, а уже в этом году при поддержке друзей удалось также снять клип.

Евгений признается, что данной композицией он хотел поделиться своим отношением к происходящему в городе и в стране в целом. Главный посыл музыканта – хватит жаловаться и искать виноватых вокруг.

“Может быть самое маленькое, что можно сделать для своей страны, я считаю, это перестать заниматься вот этим критиканством и просто попытаться что-то поменять в своей жизни, чтобы по-другому на нее посмотреть, и может быть, тогда как и у меня, отношение к стране и к жизни в принципе изменится, и от этого и жить станет легче”, – сказал рэп-музыкант Евгений Ляпин.

Евгений признается, что такой быстрой популярности не ожидал. Клип был размещен на сайте youtube 11 января и всего за пару дней набрал более 40 000 просмотров.

А накануне со словами благодарности Евгению позвонили даже из Рийгикогу.

“Абсолютно не ожидал. Вчера днем позвонили из эстонского праламента и поблагодарили меня. Блин, для меня это было такой неожиданностью, я как бы немножечко даже присел на диван, чтобы не упасть. Действительно очень приятно, что так люди отреагировали”, – поделился Ляпин.

Надежда Берсенёва, ERR