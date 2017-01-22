Изменения: как оплачивается больничный лист?

Яна Розенфельд, советник по прессе Министерства социальных дел, сообщила, что благодаря изменениям в законодательстве работодатели получат возможность (для работодателя это выбор, а не установленная законом обязанность) выплачивать компенсацию за больничный за второй и третий день болезни на тех же условиях, что и за 4-8 дни, то есть без обложения социальным налогом.

У работодателя нет обязательства платить за второй и третий день болезни, закон дает ему теперь возможность платить за эти дни без социального налога. Размер суммы, которую будет выплачивать работодатель за второй и третий день больничного, определяет сам работодатель.

Так как для работодателя это добровольная возможность, то при болезни для начала стоит спросить, будут ли эти дни оплачены. И после этого узнать у работодателя, нужно писать заявление или не нужно.

Сейчас работодатель платит компенсацию с 4 по 8 день заболевания в размере 70% от средней зарплаты, выплаты по больничному не облагаются социальным налогом.

Изменения в законодательстве дают возможность руководителям предприятий внести еще больший вклад в заботу о здоровье работников, а также создать лучшие условия для того, чтоб работники во время болезни оставались дома. Тогда и восстановление после болезни пройдет быстрее.

«НГ»