Рыбаки смогут отчитываться с помощью смартфона

С этой недели профессиональные рыбаки, действующие на внутренних водоемах и побережье, смогут представлять обязательные данные по вылову рыбы посредством мобильного приложения PERK, которое делает представление данных более простым, быстрым и удобным для рыбаков.

«Рыбакам больше не нужно представлять ведомствам бумажные страницы из промыслового журнала. Вместо этого они смогут представлять обязательные данные по вылову посредством смарт-приложения. Преимущество пользования PERK заключается и в том, что с его помощь можно одновременно представлять данные ряду учреждений,” – сказал глава отдела рыбоводства Министерства сельского хозяйства Айн Сооме.

Через PERK можно одновременно представлять обязательные данные по вылову рыбы Министерству сельской жизни и инспекции окружающей среды. Кроме того, в течение следующего года планируется создать для рыбаков на пограничных водоемах возможность представлять данные посредством PERK и департаменту полиции и погранохраны.

По словам руководителя разработки Кено Каазиксоо, вся структура приложения построена в соответствии с последовательностью действий рыбаков, а данные можно подавать и на русском языке.

BNS