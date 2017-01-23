Уезды Эстонии останутся без управ

На заседании кабинета министров 12 января 2017 г. правительство приняло решение, что деятельность уездных управ с 1 января 2018 года будет прекращена. Местные задачи уездных управ будут переданы местным самоуправлениям, а государственные задачи – министерствам и имеющимся службам.

Министр государственного управления Михаил Корб считает, что нынешняя система регионального управления нуждается в изменениях. Объем задач уездных управ стал слишком незначительным, и он станет еще меньше, когда вследствие административной реформы задачи будут переданы крупным и сильным самоуправлениям. «С помощью реформы, связанной с уездными управами, мы расширим право принятия решений на местном уровне, обеспечим ясность в распределении задач государственных учреждений и устраним дублирование между ведомствами», – сказал министр государственного управления Михаил Корб. «При этом уезды останутся единицами государственного управления, в случае которых государство будет предлагать своим жителям необходимые услуги. Ни одна нужная государственная услуга не исчезнет, зато уравняются качество и доступность услуг в уездных центрах. Необходимые местные услуги будут оказывать местные самоуправления».

В результате проведения реформы местные самоуправления станут планировать мероприятия по развитию уезда и координировать сотрудничество на уездном уровне, а также заниматься вопросами по делам народонаселения, выполнять дополнительные задачи в области культуры и осуществлять организацию регионального общественного транспорта.

К сфере ответственности министерств будут относиться, прежде всего, организация надзора в различных областях, проведение мероприятий, связанных с уездами, применение программ регионального развития и составление государственных планировок.

Прекращение деятельности уездных управ подготовит Министерство финансов, которое должно представить программу правительству к марту 2017 года.

Кристина Хаавала,

Отдел по связям с общественностью

Министерства финансов