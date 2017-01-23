«Эффект бабочки» приблизит спорт к детям

В результате благотворительной кампании “Эффект бабочки”, проведенной по инициативе производителя молочных продуктов Valio и Союза защиты детей, спортивную стипендию получили 43 малообеспеченных ребенка, спортивное образование которых Valio поддержит более чем 9000 евро.

По словам директора по маркетингу и развитию продукции Valio Кристы Калбин, именно в детском возрасте создаются условия для того, чтобы спортивный образ жизни ценился на протяжении всей жизни.

«Верхушку полученных нами заявок составляют такие любимые детьми виды спорта, как футбол (21%), танцы (10%) и плавание (10%). Кроме того, много заявок на стипендию поступило от любителей восточных боевых искусств (19%), таких как карате, дзюдо, тхэквондо и айкидо», – перечислила Калбин.

«Мы рады внести свой вклад в спортивное образование детей. Продажа творожных кремов кампании продолжится и в этом году, поэтому приглашаем всех желающих внести свой вклад, чтобы в следующем году фонд спортивной стипендии был бы в два раза больше», – добавила Калбин.

По словам руководителя проекта Союза защиты детей Хелен Кару, собранные в ходе кампании средства помогут получить в наступившем году спортивное образование детям из наиболее нуждающихся семей.

Благотворительная кампания Alma “Эффект бабочки” стартовала в начале лета прошлого года, в течение периода кампании каждый покупатель 150-граммовой упаковки творожного крема Alma с бабочкой внес свой вклад в фонд поддержки занятия спортом, в который в общей сложности было собрано 9034,99 евро.

Лийна Зереен