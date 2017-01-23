Требуются успешные люди для работы в школе

По словам руководителя программы “Молодёжь в школу” (Noored Kooli) Кристи Клаасмяги, к концу основной школы наша молодежь отлично справляется с различными международными уровневыми работами. Тем не менее, каждый пятый не заканчивает ни гимназию ни профессиональное училище.

Причинами является неумение учиться и отсутствие достаточной мотивации. Задача программы “Молодёжь в школу” – найти людей, уже получивших высшее образование, и дать им возможность помочь сегодняшним молодым людям.

Хотя в международной рейтинге успеваемости школьников PISA Эстония заняла третье место в мире, основе отчета PISA 2015 были определены бутылочные горлышки эстонской системы образования, и именно на них обращает внимание наша команда.

Например, PISA 2015 говорит о том, что серьезные проблемы есть у выпускников русскоязычных гимназий в Эстонии, их результаты в последние годы довольно низкие.

Второй пример – число не получивших среднее образование ребят в Эстонии неуклонно растет.

“Молодёжь в школу” ставит своей задачей создание целого поколения преподавателей-лидеров, поколения людей, которые не только хотят, но и умеют заниматься тем, что так необходимо именно сегодня – менять, пробовать и добиваться успеха.

По мнению председателя совета программы Кайе Метсла, необходимым также является смена подхода к руководству современной педагогикой, пора обновить его, найти новые методы и новые кадры.

Участница 10-го созыва учителей Хелена Аккель отмечает, что учитель не должен только возглавлять и направлять – поддержка, воодушевление и конструктивная критика являются важнейшими инструментами современного педагога.

Проект поддерживают крупнейшие предприятия страны: Swedbank, Alexela Group, Magnum, Merko и многие другие. На протяжение всех двух лет программы, у участников есть возможность получать советы от ведущих топовых руководителей страны.

Размер оплаты труда участников программы находится на том же уровне, что и у других педагогов в Эстонии, кроме того, им положена стипендия в размере 600 евро, которая выплачивается в начале каждого учебного года. Те же, кто отправятся преподавать в школы Ида-Вирумаа получат тысячу евро. Стипендия предусмотрена для того, чтобы облегчить педагогам переезд на новое место жительства.

Участником может стать любой обладатель диплома о высшем образовании не педагогической специальности. На данный момент у “Молодёжь в школу” уже есть 106 выпускников и 39 участников, через классы которых прошли уже 16 000 ребят.

Алексей Иванов,

программа «Молодёжь в школу»