Спорт – коротко

Дзюдо

14 января в Эльва прошли первые в этом году соревнования по дзюдо „Elva Open” среди мальчиков и девочек в нескольких возрастных категориях. В турнире принимали участие около 200 спортсменов из Эстонии и Латвии. В С-классе (2004 г.р. и моложе) 1место занял Никита Егоров (-34 кг), 2 место среди девочек Алёна Сазонова Алена (до 35 кг) и Кристина Карпенко (до 45 кг). 3 место среди мальчиков до 34 кг занял Егор Зайцев.

Баскетбол

15 январа в зале СШ “Энергия” в Нарве прошла очередная игра чемпионата Эстонии по баскетболу во 2-й лиге среди мужчин. Клуб “Нарва” играл против Хаапсалуской баскетбольной школы и победил со счётом 87:80. Самым реультативным игроком встречи стал нрвитянин Дмитрий Назаров, набравший 39 очков – практически половину очкой всей своей команды.

После четвёртой игры в своей подгруппе нарвитяне делят 2-3 места со спортивным клубом “Хааберсти” из Таллинна. Ситуация напряжённая, поскольку в следующую стадию соревнований пройдут из группы две лушчих команды.

П лавание

С 13 по 14 января в Кохтла-Ярве прошли уже 16-е по счёту соревнования – Многоборье на призы спортивного клуба “Дилан”. Прошли заплывы в трёх возрастных группах.

В индивидуальных дисциплинах Даниил Аппель занял 1 место на дистанции 100 м комплексным плаванием, Демид Солодов победил на дистанции 100 м вольным стилем. А так как победители определялись по сумме четырёз дистанций, в группе юношей 2003-2004 г.р. нарвитяне заняли весь пьедестал. Победил Демид Солодов 2003 г.р. – по сумме результатов заплывов на 100 м комплексным и свободным стилем и на 50 м и 200 м свободным стилем.

Вторым стал Даниил Аппель. Стретье место у Артура Ласимера. Всего в соревнованиях принимали участие более 130 пловцов. Победители получили кубки и денежные призы.

Биатлон

С 14 по 15 января в городе Мадона в Латвии прошёл Кубок балтийских стран по биатлону. Нарву представляла единственная спортсменка — выступавшая в возрастной группе до 17 лет София Балабанова. В первый день, в индивидуальной гонке на дистанции 10 км с 4 огневыми рубежами она допустила 6 промахов (за каждый добивилось по 1 минуте штрафа) и в итоге осталась 4-й.

В спринте на дистанции 7,5 км, с двумя рубежами София допустила 4 промаха (за что пришлось бежать 4 штрафных круга) и она завоевала бронзовую медаль.

Стрельба

С 3 по 8 января 2017 года в городе Севшьо в Швеции проходили международные соревнования по стрельбе из пневматического оружия “Swedish Cup 2017”, в которых приняло участие 612 стрелков из 12 стран.

В стрельбе из пистолета среди женщин отлично выступила Румянцева Вера. В первом старте она прошла в финал с 5-м результатом, но в финале показала хорошую стрельбу и заняла 2-е место с рекордом Эстонии (231,4 очка), уступив финской спортсменке Карри Ритва лишь 2,3 очка. 3-е место у спортсменки из Норвегии.

Во втором старте Вера снова была в финале. Лидируя с первого выстрела до последнего, улучшив свой рекорд Эстонии на 5,7 очков (237,1 очко), Вера Румянцева стала победительницей Кубка Швеции, обстреляв свою соперницу Карри Ритва на те же 2,3 очка, которые уступила в первом старте. На 3-ем месте спортсменка из Швеции.

По информации тренера Александра Макарова, в стрельбе из винтовки хорошо стреляла в первом старте также Колюхина Валерия, которая показала результат 412,6 очков. Но удача отвернулась от неё: до попадания в финал не хватило 0,3 очка, и она осталась 9-й.

Хоккей с шайбой

15 января, в Таллинне состоялась игра мужских команд, в которой команда Viking встречалась с командой Narva PSK на ледовой площадке „Tondiraba“. К сожалению, в напряженной борьбе, нарвская команда потерпела поражение со счетом 5:6. Шайбы в ворота противников забросили: на 20-ой минуте Кирилл Волков, после передачи Георгия Васильева; на 33-ей минуте Кирилл Ильин, после передачи Александра Богданова; на 34-ой минуте Илья Ильин, после передач Александра Работинского и Кирилла Ильина; на 40-ой минуте Кирилл Ильин; на 57-ой минуте Анатолий Яковлев, после передач Кирилла Волкова и Кирилла Ильина. Тренеры команды Narva PSK Раис Давлеткильдеев и Владимир Ципровский.

В этот же день команда Е-класса (2005-2006 г.р.), воспитанники Игоря Осипенкова, провела игру чемпионата Эстонии в Кохтла-Ярве с местной командой Viru Sputnik. Матч закончился победой нашей команды со счетом 14:0.

Фигурное катание

В минувшие выходные в Таллинне прошли традиционные международные соревнования Gliss Open, в которых принимали участие спортсмены из Латвии, Финляндии, Беларуси и Эстонии. Воспитанница тренера Ольги Портянко – Серафима Докетова, заняла первое место в разряде Cubs B girls (2006 г.р.)

Лёгкая атлетика

14 и 15 января в Таллине прошёл зимний чемпионат Эстонии в классах А и В. В соревнованиях приняли участие около 600 спортсменов из 46 спортивных клубов страны. Воспитанник тренера Бориса Иванова, выступавший в классе В (2002-2003 г.р.) Сергей Санников стал серебряным призеров в ходьбе на 3 000 метров с результатом 16 мин 38,60 с.

“НГ”