Названы имена лучших спортсменов Ида-Вирумаа

13 января в здании Йыхвиского волостного управления состоялось чествование лучших спортсменов, тренеров и команд Ида-Вирумаа. Спортсменов поздравили руководители Ида-Вирумааского уездного управления, Йыхвиской волости, а также высокий гость из Эстонского олимпийского комитета — бронзовый призер Олимпийских игр по метанию молота, вице-президент ЭОК Юри Тамм.

Лучшие в уезде

Как рассказал руководитель спортшколы «Паэмурру» Леонид Гулов, лучшей командой 2016 года была признана взрослая хоккейная команда Narva PSK – чемпион Эстонии сезона 2015-16. Тренирует команду Раис Давлеткельдиев.

Триатлонист Александр Латин был назван лучшим спортсменом среди мужчин. На втором месте – Дмитрий Фёдоров (гребля на байдарках и каноэ).

Стрелок Вера Румянцева получила в этом своеобразном соревновании 2 место среди женщин, а первой стала также стрелок из Нарвы Анжела Воронова. Третье место в рейтинге спортсменок уезда заняла Наталья Торцова, гребля на байдарке и каноэ.

Виталий Рубенков был признан вторым среди юношей, а второй среди девушек — дзюдоистка Влада Степанова.

Особым призом был награждён Алексей Щеглов (параолимпийское фехтование) и его тренер Александр Ларюшин. Вообще, среди тренеров не было выявлено лучшего, поэтому наградили тех наставников, подопечные которых были признаны лучшими.

Городские власти Нарвы также проведут награждение наиболее отличившихся спортсменов года. Оно состоится сегодня, 19 января в Нарвском замке.

Лучшие пловцы

14 января в Таллинне прошёл спортивный вечер, посвящённый окончанию сезона и организованный Федерацией плавания Эстонии. На этом вечере лучшей женщиной-пловчихой года уже 3 раз подряд была названа Мария Романюк из Таллинна, а пловцом года впервые стал Мартин Алликвее, который тоже тренируется в Таллинне. Лучгим молодым пловцом Эстонии был признан нарвитянин Иван Щеглов, который сейчас тренируется в Беларуси. Его лучее достижение в прошлом году – золото на дистанции 200 м на спине на Чемпионате Северных стран и 7 золотых медалей с молодёжного Чемпионата Эстонии по плаванию.

“НГ”