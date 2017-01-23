14 и 15 января в Таллиннскам «Sokos Viru Hotel» под патронажем республиканского спортобщества «Калев» прошёл 26-й международный шахматный турнир «Вспоминая Пауля Кереса». 12 международных гроссмейстеров, 11 международных и мастеров ФИДЕ и широчайший возрастной спектр от 8 до 80 лет, всего 102 участника.

За гроссмейстерами, естественно, остались все основные призовые места. Нарвские шахматисты на этот раз были весьма немногочисленны. Чемпион Эстонии среди юношей и Нарвы среди мужчин Алексей Гаранин (ШК «Авеста») занял 19 место и получит значительную прибавку в международном рейтинге в 97 пунктов Эло.

Это было второе призовое место среди юношей до 16 лет. Мастер ФИДЕ Леонид Пелешев с 6,5 очками на 28 месте. И 12-летний Рихард Ага с 4,5 очками – 73-й.

После окончания турнира на приёме, устроенном правлением Эстонского шахматного союза в честь 101 годовщины со дня рождения Пауля Кереса, большое число памятных наград было вручено президентом Эстонского шахматного союза Андреем Коробейником. Среди номинантов – Отдел культуры и его представитель Дмитрий Вергун, предприниматель и главный спонсор памятника Кересу в Нарве Александр Брокк, директор Нарвского Дома детского творчества Галина Мольдон, спортклуб «Малетяхт» и Леонид Пелешев.

По информации maletaht.ee