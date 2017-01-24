«Больная» тема – вырубка и обрезка деревьев

Многие нарвитяне в соцсетях и в личных разговорах выражают недовольство и даже больше – негодование тем, как производится обрезка и вырубка деревьев в городе. Однако, всё делается так, как надо, убеждена городской садовник Людмила Морина.

Прошли специальное обучение

– Очень рада сообщить хорошую новость. В 2016 году впервые за 20 лет в Нарве на русском языке проводилось бесплатное обучение по специальности «арбористика». В рамках европейского проекта специалисты 5 нарвских фирм прошли обучение (теорию и практику) у специалистов Лууаского лесоводческого колледжа как раз по специальности «Посадка и уход за деревьями в городских условиях». Представители горуправы тоже присутствовали на занятиях, чтобы быть в курсе, - поделилась своей радостью госпожа Морина.

Она заметила, что договоры на текущее обслуживание зелёных зон на всех городских территориях заключёны с марта 2015 до декабря 2018 г. Основными подрядчиками по ним выступают фирмы N&V и Gulib.

– Подрядчики справляются с требованиями и обязанностями, указанными в договорах, удовлетворительно, я считаю. Мы стараемся не говорить в таких случаях слово «хорошо». К сожалению, очень много у нас в городе людей, которые почему-то видят только негатив и выражают его. Те, кому нравятся перемены, не сообщают о своих положительных впечатлениях во всеуслышание, – заметила специалист.

В составе обязательств по договорам города Нарва с фирмами N&V и Gulib – уход за уличной мебелью, цветочное оформление города, уход летний (покосы), уход зимний (посыпка и уборка дорожек). В договоры не входят дороги, тротуары, автобусные остановки, территории объектов Отдела культуры, различные муниципальные здания, частично – территории различных целевых учреждений. Общая сумма в бюджете 2017 года на 2 действующих договора – 772 967 евро. Отдельной строкой прописан инвентарь – 2 000 евро.

«Творим безобразие?»

В 2016 г обработке подверглись 2 060 деревьев, из них обрезано было 1 454 дерева, вырублено 410 деревьев, удалили 47 пней.

Как раз самую острую критику и недовольство некоторые горожане выражают по поводу обрезки деревьев. Обрезка вызывает много нареканий потому, что остаётся всего лишь малая часть от кроны, деревья выглядят, по меткому определению одной из наших читательниц, «пальмами». Есть претензии и к тому, что наряду со старыми, обрезаются и живые ветви, причём места среза ничем не обрабатываются.

Однако у специалистов есть своё объяснение тому, почему так происходит.

– Давайте взглянем на липы, растущие по ул. Кересе, это уже не аллея, а лес над тротуаром. Нравится ли вам эта аллея с точки зрения декоративности? Разная высота деревьев, ветви спутаны, убирать тротуар техникой почти невозможно. Есть ряд требований к тому, как должна выглядеть аллея в городе, мы не сами это придумали. Но когда мы приступаем к аллейной обрезке деревьев, то получается, что мы «творим безобразие». Многие деревья – в плохом, больном состоянии, а мы обязаны вырезать все сухие ветки – и иногда от дерева почти ничего не остаётся. А ещё они должны выглядеть красиво, гармонировать с соседними насаждениями, чего иногда тоже трудно достичь, – объясняет г-жа Морина.

Тут, конечно, можно возразить, что деревья в городе несут не только функцию декоративности, но и утилитарную функцию: чем больше листьев, тем лучше защита от солнца в жаркий денёк, да и кислород не ствол вырабатывает. Понятно, что часть горожан отнесутся к такой «стрижке» с явным неудовольствием. С другой стороны, вспомните, как много было недовольства и возмущения от населения по поводу замкового парка – а теперь, по прошествии некоторого времени, он радует глаз.

Не нравится людям и то, что активно вырубаются деревья, которые могли бы и дальше радовать нарвитян.

Тут есть несколько аспектов. Первый заключается в том, что здоровье многих городских деревьев – неважное. По словам специалиста департамента, в Нарве довольно много деревьев больных: гниль изнутри, поражение грибковыми инфекциями стволов и кроны. Большинство деревьев находятся в таком возрасте, когда исправить их состояние какими-то мероприятиями – сложно. Чаще всего их надо менять, так как они могут быть опасными:

– Падающие деревья в городе – это беда, это катастрофа, это форс-мажор. Могут быть несчастные случаи, обрывы линий электропередач. Поэтому все деревья, которые представляют опасность, мы будем удалять, – заявила городской садовник.

Курс на полную вырубку тополей

Второй важный момент: город взял курс на полную вырубку тополей.

– Мы склоняемся к мысли, что тополя лучше вырубать, а не обрезать. Почти на всех территориях они взрослые, большие, но хрупкие, потому и представляют опасность для пешеходов, автомобилей и линий электропередач. Например, в плане работ 2017 года стоит проспект Выйду, где все оставшиеся тополя будут удалены и вместо них появятся другие деревья. Из-за того, что многие деревья по этой улице до сих пор находятся над подземными коммуникациями, мы не сможем высадить новые породы на прежнее место, раз уж мы взялись приводить территорию в соответствии с правилами и законами, – объяснила специалист.

Большое количество тополей кроме ул. Выйду есть ещё на ул. Сепа, рядом с бастионом Глория, встречаются они и на территории детских учреждений, на частной земле – у бывшей 7-й школы.

– Что будут делать собственники с этими огромными красавцами – не знаю, возможно, тоже вырубать. Что касается улицы Калда – мы постарались выровнять и обрезать растущие там тополя, но они не выглядят декоративно – ни зимой, ни летом. Считаю, что лучше их тоже убрать, другой вопрос, чем их заменять. Ширина зелёной зоны там очень мала, логично или сажать такие пирамидальные формы, как мы посадили на Раху, (корневая система и крона уместятся), но с другой стороны улицы там растут липы, крону которых мы формируем чётко – и общий вид будет некрасивый. Возможно, придётся заменять деревья с обеих сторон. Этот вопрос требует серьёзного обдумывания, решение ещё не принято, – сказала Людмила Морина.

До 24 мая включительно, как напомнила городской садовник, продолжается приём заявлений на конкурс «Красивый дом Нарвы 2017». Приглашаются частные лица и организации, желающие показать, как они привели в порядок, украсили дом и благоустроили двор.

Более 300 новых деревьев за 2 года

Однако деревья в прошлом году не только вырубали, но и сажали – 152 саженца появились на ул. Раху, на проспекте Кангеласте, на ул. Даумана и Пушкина, в сквере Пяхклимяэ, парке Выйду, на Креэнхольми, 31а, Уускюла, 2а и 15а. В следующем году планируется посадить около 155-160 деревьев – окончательное количество зависит от согласования с сетевиками. Места посадки согласованы с главным архитектором и городским художником. Новые берёзы, клёны, каштаны, липы, декоративные яблони, сливы, ели, голубые ели, черёмуха появятся в районе Спортхолла, парка Ругодив, парка Мыйза, в сквере Пяхклимяэ, на проспекте Выйду, у дома 46 по ул. Креэнхольми. Как и в 2015-2016 годах, в 2017 году различной обработке подвергнутся ещё 2 060 деревьев.

Победа департамента: заменная посадка

Ещё одной положительной новостью, считает г-жа Морина, стал тот факт, что всё больше нарвитян понимают значение для города посадки нового дерева после удаления старого:

– Наконец-то произошёл сдвиг в этом вопросе. Ирина Маслова на протяжении полутора лет выдавала т.н. «порубочные билеты» или разрешения на вырубку и обрезку на частных территориях. Напомню, что по постановлению Нарвского горсобрания мы имеем право назначать заменную посадку в случаях объективной необходимости вырубить старое дерево. Если раньше, владельцы частных территорий и представители КТ к этому относились очень скептически, и заменная посадка осуществлялась очень редко, то сейчас мы наконец-то смогли донести до людей, что это крайне важный момент. 74 высаженных дерева за 2016 год – это, если сказать нескромно, уже определённая наша победа, – заметила она.

По словам городского садовника, ситуации с заменой бывают разными. Если нет возможности посадить дерево на прежнее место (например, из-за коммуникаций) и на частной территории нет подходящего места, то специалисты департамента городского хозяйства предоставляют возможность сделать это на городской территории – или рядом с домом, или вдалеке, как продолжение городских посадок. В общем случае требуется заменить убранное дерево равнозначным, но иногда специалисты департамента могут в документе указать более ценную породу – это зависит от места высадки. Предпочтительно, чтобы рядом стоящие деревья были одного вида. За прошлый год такую работу провели 17 КТ, фирма VANT и одно частное лицо. Ещё 12 КТ перенесли заменную посадку на весну 2017 г.

Софья Боборенко