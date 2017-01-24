Мастер-класс российского актёра в родном городе

В рамках юбилейного года театра – студии “16.komnata”, работающего в стенах Нарвского Дома детского творчества 14 января состоялась творческая встреча с актером Санкт – Петербургского театра “Русская антреприза” им. Андрея Миронова Михаилом Драгуновым.

Сам в прошлом выпускник театра-студии “16.komnata” Михаил Драгунов выступил с программой “Спасибо, скромный русский огонёк…Русская поэзия от Державина до Бродского” перед ребятами, занимающимися сейчас в театральной студии, их родителями и всеми желающими приобщиться к, увы, умирающему искусству декламации.

Актёр специально приехал в родной город для того, чтобы выступить перед юными театралами и преподать им мастер-класс. С большой теплотой Михаил вспомнил своих педагогов – и Тамару Дмитриевну Мангус, и Ларису Александровну Исирлис, поблагодарил и действующих руководителей театральной студии – Катунцевых Виталия Маратовича и Ольгу Ивановну.

«Я – нарвитянин, и мне всегда приятно, когда есть возможность вновь появиться в родном городе и быть нужным кому-то», – сказал актёр в интервью нашей газете. Полную версию разговора читайте в одном из следующих номеров нашей газеты.

Софья Боборенко