Владимир Калинкин: Афера вокруг административной реформы

Афера – жульническое предприятие, темное дело. Именно этим попахивают действия чиновников Усть-Нарвы и Вайвары по их сомнительному объединению.

Райво Мурд, Ираида Чубенко, Максим Ильин, Инге Мушкина, Вейкко Лухалайд чего только не делали, чтобы не объединиться с Нарвой. Тут и «рокировка» – уход с поста мэра Ираиды Чубенко, чтобы заиметь дополнительный голос в горсобрании за объединение с Вайварой, и подковерная борьба в горсобрании, выражение недоверия зампредседателя собрания Татьяне Пагаевой, стороннице союза с Нарвой.

На деловое предложение Нарвы к объединению они даже не ответили, заявляя, что не хотят быть младшими братьями Нарвы, открыто заявили, что не хотят терять свои депутатские места, которые для них, конечно, важнее интересов своих граждан.

В Усть-Нарве прошло бурное собрание жителей, сбор подписей за воссоединение с Нарвой, но эти чиновники проигнорировали все это и ввязались в абсолютные аферы.

Современные «Чичиковы» стали скупать «мертвые души». Однако, операция «Сосед, помоги!» не помогла набрать недостающих до пяти тысячи душ. Да и как, скажите, помочь соседям, которые постоянно вредят Нарве: то суды по содержанию кладбища, то помехи в постройке велодорожки до Усть-Нарвы.

Верхом аферы явился розыгрыш автомобиля для всех жителей Усть-Нарвы и Вайвара, а не для тех, кто к ним перебрался. Стоимость автомобиля аферисты мечтают покрыть за счет премии государства за их будущее объединение.

Усть-Нарва, даже в случае формального объединении с Вайвара, в реальной жизни останется пригородом Нарвы — ведь именно в Нарву продолжат ездить гимназисты на учёбу, дети в кружки и спортшколы, взрослые — на работу, к врачам, на вокзал и в большие магазины. Ведь даже розыгрыш джипа в финале провалившейся кампании «Сосед, помоги!» власти Нарва-Йыэсуу и Вайвара провели не у себя «в пригородах», а в центре – в Нарве.

Местные чиновники постоянно заявляют, что правительство сделает для них исключение. Сосед не помог, теперь надежда на правительство.

А как правительство может идти на нарушение закона, если нет нужных пяти тысяч жителей? Если разрешить объединение, то создастся прецедент и для других волостей, и все захотят исключений. Это первое нарушение.

А вот второе нарушение на примере объединения Усть-Нарвы и Вайвары – и оно самое главное: цель реформы – более качественное обеспечение публичных услуг (это здравоохранение, образование, торговля, культура, спорт, транспорт, обеспеченность работой) остается абсолютно невыполненной. Ни одна из конкретных задач не будет решена.

Ведь вся история прошлого доказывает, что Нарва и Усть-Нарва – единое целое. И только в составе промышленной Нарвы расцветала и Усть-Нарва, как ее курортный пригород.

Сегодняшнее ненормальное положение, что двенадцать километров трассы Нарва – Усть-Нарва принадлежат трем хозяевам, и некоторые из них даже дорогу ремонтировать не в состоянии. А как вам, читатель, нравится, что какая-то крохотная волость Вайвара отрезала от Нарвы пригороды, сады и кладбище?

Реформа – это не просто соединение территорий, а улучшение публичных услуг. В случае соединения Усть-Нарвы и Вайвары – это соединение леса с полем. Вот на это должно обратить внимание правительство. Есть достойные примеры: например, Тарту, вокруг которого объединились шесть волостей, или Пярну, объединивший вокруг себя все пригороды.

Правительство должно строго контролировать этот процесс. Личные интересы и амбиции отдельных лиц не должны мешать проведению административной реформы. В нашем случае оно обязано осудить «пляски вокруг реформы» зарвавшихся чиновников и принудительно в феврале объединить Усть-Нарву и Вайвара с Нарвой. И это будет верный и логичный экономический шаг, так как именно такое объединение полностью выполнит главную задачу реформы и защитит интересы всего населения, а не кучки политиков, держащихся за свои кресла.

И никаких уступок, которе ударят по имиджу правительства и по самой реформе!

Владимир Калинкин