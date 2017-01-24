Два мнения: В Эстонии обсудят переход на платное здравоохранение

В декабре эстонские врачи-специалисты направили правительству и Рийгикогу обращение с призывом немедленно разработать новую модель финансирования здравоохранения, поскольку эстонская медицина находится в кризисе. Правительство отреагировало, мол, рассматриваем «различные варианты долгосрочного решения проблем в этой области», в том числе прозвучали и страшные прогнозы: бесплатная медицина может стать платной. При этом уже сейчас почти четверть медицинских услуг Эстонии люди оплачивают самостоятельно, пишет Postimees.

Это сообщение в начале этого года вызвало бурю эмоций и у жителей страны, и сразу же интонация разговоров поменялась. По словам главы Союза больниц Урмаса Суле, посыл Союза врачей состоял не в том, что нам нужно непременно перейти на платное здравоохранение, а в том, чтобы «решить, как восполнить недостачу денег, которая станет актуальной через пять-десять лет».

Министр здоровья и труда Е. Осиновский уже 3 января заявил: “Правительство ни на минуту не задумывалось об отказе от солидарной системы страхования”.

Денег в системе здравоохранения не хватает уже давно, это известно всем, кто хотя бы пытался записаться к врачу-специалисту. И проблема заключается не только в том, что зарплаты медработников в Эстонии не конкурентоспособны по сравнению с другими странами Европы, сколько в том, что работоспособного и платящего социальный налог населения с каждым годом становится всё меньше, следовательно, денег в Больничной кассе – тоже.

Как Вы относитесь к вы относитесь к возможным планам внедрения платной медицины?

Владимир Алексеев, бывший лидер Нарвского профсоюза энергетиков, ныне пенсионер:

– Печальная новость, в двух словах свое отношение к ней и не выразишь. Платная медицина больно ударит по всему трудовому народу, по всем, кто живёт только на зарплату или пенсию.

Лично у меня пенсия выше средней, так как я всю жизнь проработал в сфере энергетики, жена ещё работает - и то не могу сказать, что вижу возможности оплачивать дополнительно даже часть медицинских услуг.

Раньше гордился тем, что не болею, не хожу к врачам, а теперь вот приходится обращаться, никуда не денешься.Дополнительные расходы нам с женой будут просто не по карману.

А для тех, кто получает 300-315 евро пенсии? Непонятно, как люди сейчас живут на эти деньги.

Арнольд Персидский, старший врач отделения экстренной медицины Ида-Вируской центральной больницы, член правления Союза скорой медицинской помощи Эстонии:

-Я не сторонник платной медицины в чистом виде, но считаю, что система здравоохранения Эстонии должна всё же иметь некоторые черты частной медицины. Сейчас Больничная касса (БК) выполняет функции не только страховой медицины, но решает и социальные задачи, которые не должны входить в круг её интересов. Каковы цели БК: иметь в стране здоровое население или осуществлять лечение как процесс? Собранные деньги должны расходоваться разумно, но на практике я, как врач, часто вижу примеры неэффективной траты средств – в том числе и на людей, которые ничего не делают для того, чтобы сохранять здоровье. Если бы человек половину своего социального налога отдавал в «общий котёл» для обеспечения нужд детей, пенсионеров и хронических больных, а половину копил на своём индивидуальном счёте для лечения себя – он бы сразу научился считать расходы и начал бы следить за собственным здоровьем. Тогда не пришлось бы БК заниматься рекламными кампаниями о вреде курения или пользе здорового питания. Люди зачастую даже не задумываются, какие суммы реально тратятся на их лечение. К сожалению, не замечают они и того, что уже сегодня некоторым пациентам БК отказывает в оплате больничных счетов или лекарств по причине отсутствия денег. Нынешняя система имеет ещё много минусов, о всех так сразу и не скажешь. Поэтому полагаю, что менять её необходимо для того, чтобы медицинские услуги оставались доступными.

Софья Боборенко