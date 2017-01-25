Под Нарвой открылся автоцентр Toyota

В посёлке Ольгина под Нарвой открылся автомобильный центр Toyota. Автоцентр стал первым предприятием, построенным в бизнес-парке “Нарва”. В будущем на этой территории планируется строительство и других предприятий. Открытие Toyota-центра тоже отсылало к будущему – гостям танцевали роботы, а хозяева перерезали не традиционную, а светодиодную ленту.

Ждут, что город возникнет вокруг

В автоцентре представлен модельный весь ряд Toyota – клиент может внимательно выбрать себе машину, а также записаться на пробную поездку. К услугам покупателей также лизинг, страхование, продажа покрышек, автомойка и другие услуги.

Здесь же начала работу современная мастерская, которая будет проводить техническое обслуживание и ремонт “Тойот”. Кстати, механики, из которых одна девушка – нарвитяне, прошедшие серьёзный конкурс, а затем специальный курс обучения перед открытием представительства.

Всего в автоцентре Toyota работают 13 человек, но заявлено, что планируется расширение штата до 25 сотрудников. Строительство обошлось фирме ELKE-Auto – эстонскому представителю японского автоконцерна – в 2,5 млн. евро.

По словам руководителя автоцентра Валдика Уски, Toyota стала самой продаваемой маркой автомобилей в Эстонии. Популярна она и в Ида-Вирумаа, в связи с чем фирма решила инвестировать в этот регион.

Хотя автоцентр называется нарвским и построен на территории бизнес-парка “Нарва”, он находится всё же на территории волости Вайвара, и чтобы подъехать к нему, нужно сворачивать с шоссе сначала в сторону Ольгина. Выбор такого места руководители ELKE-Auto объяснили потенциалом территории – расчёт был сделан на то, что в будущем бизнес-парк привлечёт и другие предприятия, рядом появятся жилые дома, и автоцентр, таким образом, окажется не в чистом поле, как сейчас, а в центре растущего городского района.

После официального открытия в автоцентре состоялась презентация новинки японского автоконцерта – Toyota C-HR. Машина выполнена в необычном дизайне с острыми гранями кузова и является своеобразным гибридом кроссовера и раллийного хэтчбека. По техническим характеристикам это скорее небольшой, шустрый “паркетник”, но низкой посадкой водителя и чутким рулевым управлением разработки старались приблизить его к гоночным машинам.

Немного Японии под Нарвой

Устроители праздничного открытия автоцентра постарались подчеркнуть, что Toyota – японская марка. Среди сверкающих новых машин отдельное место в боксах мастерской заняла отреставрированная Toyota Corolla первого поколения, которая в 60-х годах стала, пожалуй, первым действительно массовым семейным автомобилем этой марки.

В подарок от регионального руководства Toyota в Балтии нарвский автоцентр получил большой плакат с иероглифом, которые означает стремление вверх. И, чтобы у гостей торжественного открытия не осталось никаких сомнений в происхождении автоконцерна, угощали их японскими суши.

Николай Андреев