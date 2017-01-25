Происшествия и криминал

Физическое насилие

21 января, ночью, в увеселительном заведении на улице Партизани в Нарве неизвестный мужчина напал на 30-летних мужчину и женщину, причинил им телесные повреждения и нарушил общественный порядок.

22 января 16-летний юноша заявил, что в квартире на улице Раквере в Нарве на него напал малознакомый мужчина и причинил ему физическую боль.

22 января 33-летний мужчина ворвался в квартиру на улице Уускюла в Нарве и причинил физическую боль своему несовершеннолетнему приемному сыну. Полиция задержала мужчину.

24 января в Нарве в квартире на улице Даумана произошла ссора между 72-летней хозяйкой квартиры и ее занакомым 65-летним мужчиной. Полиция задердала мужчину.

Кражи

20 января в полицию сообщили, что 15 января в Нарва-Йыэсуу с огороженной территории на улице Сулеви была украдена породистая собака. Ущерб составил 800 евро.

21 января в Нарве из незапертой квартиры на улице Уускюла две неизвестные девушки украли мобильный телефон и ноутбук. Ущерб составил 350 евро.

23 января в Нарве из гаражного бокса на улице Раху украли планшет Samsung и два комплекта авторезины. Ущерб составил 1549 евро.

24 января в пос. Ольгина из гаражного бокса на улице Тийги были украдены мотороллер Keeway, газонокосилка и рабочие инструменты. Ущерб составил 1502 евро.

Будни спасателей

21 января в 21.11 поступило сообщение о столкновении двух легковых автомобилей на улице Уускюла в Нарве. Прибывшие на место спасатели передали трех пострадавших медикам и засыпали абсорбирующим материалом разлившееся на месте аварии топливо.

21 января в 22.47 спасатели потушили горящий мусорный контейнер на улице Бастракова в Нарве.

23 января в 8.26 поступило сообщение, что в Нарве на улице Варезе открытым пламенем горит дом. Прибывшие на место спасатели локализовали очаг возгорания к 8.55. Владелец горящего здания надышался дыма, ему была оказана медицинская помощь. Спасатели полностью потушили пожар к 9.54.

По информации Департамента полиции и погранохраны и Спасательного департамента