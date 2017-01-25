На пьедестале – Александр Латин и Анжела Воронова

Лучшим спортсменом Нарвы 2016 года, как и годом ранее, был признан триатлонист Александр Латин. Лучшей спортсменкой города – стрелок Анжела Воронова. На прошлой неделе руководители Нарвы наградили самых результативных спортсменов и их тренеров, а также отметили грамотами организаторов самых ярких спортивных мероприятий и ветеранов спорта.

Будет новый бассейн?

Тренеры, отвечая на поздравления, не упустили возможность сказать, что для улучшения спортивных результатов, неплохо бы вкладывать в спорт больше средств. Так, Даниил Танага заметил, что легкоатлетический манеж городские власти обещали построить ещё в советское время.

Мэр города Тармо Таммисте в своей приветственной речи заверил, что город стремится обновлять спортивную инфраструктуру, и сейчас по этому вопросу как раз ведутся переговоры с Эстонским олимпийским комитетом. Он, возможно, поможет строительству совершенно нового спортивного объекта, заинтриговал мэр.

Председатель комиссии горсобрания по культуре и спорту Владимир Бутузов напомнил, что в этом году у Шестой школы планируется строительство стадиона, подобного стадиону Kalev Fama, а на самом Kalev Fama – строительство крытых трибун для зрителей. И, наконец, Владимир Бутузов выдал то, о чём не сказал мэр – переговоры с национальным олимпийским комитетом ведутся о возможном строительстве в Нарве нового бассейна.

Александр Латин сообщил газете “Северное побережье”, что планирует взять годичную паузу, сосредоточиться на учебе и подумать, стоит ли в 30 лет еще пытаться достичь вершины. Охота за олимпийским билетом его утомила. В сезонах 2015 и 2016 года он боролся за путевку на Олимпиаду в Рио, но ему чуть-чуть не хватило, чтобы попасть в заветное число 55 сильнейших триатлонистов мира.

Самые большие достижения

Торжественная церемония состоялась в Нарвском замке. Признанный лучшим среди мужчин-спортсменов Александр Ларин, чемпион Эстонии по триатлону, участник чемпионата и кубка мира, приехать на награждение не смог, поскольку из-за тренировок отсутствовал в Нарве. Грамоту и памятную статуэтку за него получили родители.

За спортивный достижения также были отмечены Дмитрий Фёдоров (гребля на байдарках и каноэ – трёхкратный серебряный медалист чемпионата Эстонии), Андрей Михайлов (двукратный чемпион Эстонии по стрельбе в индивидуальном зачёте и трёхкратный – в команде) и Алексей Щеглов, в фехтовании на инвалидной коляске занимавший третьи места в этапах кубка мира, 8 и 10 места – на чемпионате Европы.

Среди спортсменок города лучшей жюри признало Анжелу Воронову – трёхкратную чемпионку Эстонии по стрельбе, которая также завоёвывала серебро на кубке Европы и на этапе кубка мира.

За спортивные достижения также были отмечены ещё две представительницы стрелкового спорта – Вера Румянцева (чемпионка Эстонии) и Валерия Морозенко (серебряная призёрка чемпионата страны).

Жюри выбрало также лучшего молодого спортсмена – им стал Виталий Рубенков, трёхкратный чемпион Эстонии по лёгкой атлетике в возрасте до 18 лет.

Награды получили ещё несколько молодых чемпионов и призёров.

А вот среди девушек жюри не смогло выбрать одну лучшую спортсменку, отметив несколько чемпионок и спортсменок, подающих большие надежды.

Среди команд лучшими были названы PSK Narva (чемпион Эстонии по хоккею), Narva United (серебряный призёр чемпионата Эстонии и футзалу) и чемпион страны среди клубов по шахматам – клуб Kaissa.

Лучшими тренерами 2016 года были названы Раис Давлеткильдеев, Иван Новицкий, Александр Ларюшин, Сергей Тимофеев, Александр Макаров и Даниил Танага.

Николай Андреев