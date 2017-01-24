Силламяэ: Первая «пятилетка» чистой гимназии

В 2012 году в Силламяэ в результате реформы образования на базе школы Астангу была создана так называемая «чистая» гимназия. Накануне ее пятилетия корреспондент «Нарвской Газеты» беседует с организатором по интересам гимназии Ладой Фомичёвой.

– Лада, как вы думаете, почему при определении места для так называемой «чистой» гимназии выбор пал на бывшую Астангу школу?

– Школа находится в центре города, к тому же она небольшая. Как раз таких объемов, которых требует единая городская гимназия. Нынче, например, в десятые классы пришло более пятидесяти человек, что позволило открыть сразу три класса. У каждого из них свое направление — реальное, естественно-научное и гуманитарное. А в параллелях 11-х и 12-х классов у нас по два комплекта.

– Как сказалось на внешнем облике школы отсутствие начального и основного звеньев?

– Если вы зайдете в школу на перемене, то сразу заметите, как в ней непривычно тихо и спокойно. Ребята занимаются либо подготовкой к урокам, либо играют в теннис, могут выпить чашечку кофе.

– То есть, когда все равно какая школа, грубо выражаясь, «стоит на ушах», то старшеклассники к этому отношения не имеют?

– Просто у старших детей, в отличие от малышей, разум преобладает над эмоциями. У нас по этой же причине чистые стены и парты, порядок в учебных и в бытовых помещениях.

– Да, школа кажется очень уютной и чистой…

– После проведенного ремонта в школе действительно стало комфортно настолько, что по вечерам ребят просто не выпроводить домой. У них есть возможность заниматься ручной работой, они играют в теннис, занимаются изготовлением роботов, готовятся к разным мероприятиям, поют как индивидуально, так и в ансамбле, играют на музыкальных инструментах, включая ансамбль ручных колоколов.

По проекту Igal lapsel oma pill, посвященному 100-летию республики, у нас в этом году появился инструментальный ансамбль „Ortus“.

– А учителям гимназия стала вторым домом?

– У нас уютно. Учительская поделена на комфортные зоны, где можно готовиться к урокам, проверять тетради. Тут же параллельно может проходить совещание. Есть уголок, где можно приготовить себе еду…

– А разве в столовой педагогов не кормят?

– Конечно, учителя могут обедать и в столовой. Наши повара умудряются, как в той сказке про кашу из топора, накормить подрастающие организмы на 1 евро в день, не забывая при этом про витамины и вкусную, практически домашнюю, выпечку.

– Ну да, как же учиться на голодный-то желудок? И все-таки со стороны учителей в гимназии уже нет той пристальной заботы, как в начальной и основной школе…

– Конечно, ведь гимназия – это подготовительный этап к университету. За взрослыми учениками педагоги уже не бегают, не напоминают сдать ту или другую работу. Никто их не контролирует на каждом шагу. Некоторые даже теряются от внезапно нахлынувшей свободы. Но вскоре быстро понимают, что злоупотребление доверием учителей выходит боком в первую очередь самому себе.

– Гимназия Силламяэ предлагает помимо стационарного и такое обучение, при котором можно не присутствовать непосредственно на уроках. Оно пользуется спросом?

– Это новая и для нас форма обучения, к которой мы привыкаем, и в которой еще предстоит адаптироваться. Но первые результаты так называемых электронных курсов, когда можно сдавать предмет, вообще не присутствуя на уроках, уже есть.

Ученик получает задания по интернету и, выполняя их, отсылает обратно учителю. При необходимости можно приходить на консультации.

– Кто может пользоваться этим курсом?

– Прежде всего гимназисты, а также учащиеся нестационарного отделения – в том числе выпускники профтехучилищ, молодые мамы, ухаживающие за ребенком, работающие люди, решившие получить высшее образование, но по каким-то причинам в свое время не доучившиеся в гимназии.

– Могут ли поступить в гимназию иногородние учащиеся?

– У нас учатся ребята из Нарвы и Кохтла-Ярве. Также мы можем составить индивидуальную программу обучения для тех, кому необходимо досдать экзамены по отдельным предметам.

– Какие предметы преподаются в гимназии на эстонском языке? Как справляются ребята? Что служит им подмогой в овладении государственным языком?

– Есть такие предметы, которые поначалу ребятам тяжело воспринимать на эстонском языке. Например, физика. Это и на родном-то языке сложный предмет, но наши учителя всегда идут навстречу и могут объяснить то, что непонятно, на русском. 60% уроков проходят на государственном языке. Не удивительно, что попадая после выпуска из школы в эстоноязычную среду, наши ребята довольно быстро адаптируются в новых условиях. В этом году наши педагоги по эстонскому языку так хорошо подготовили ребят, что гимназия Силламяэ оказалась на одном из первых мест в Эстонии по «эволюции» результатов экзаменов в двенадцатом классе по сравнению с результатами тех же учеников в девятом классе. При этом уточню, что мы не выбираем учащихся, принимаем всех и занимаемся с каждым.

– Немецкий, английский — почему предлагается столь богатый выбор для изучения языков?

– Потому что язык — это дополнительная возможность быть конкурентоспособным в нашем мире.

– Кружок робототехники, программирование в игровой форме, семинар для учителей по работе с дигитальными ресурсами… Чем объясняется столь пристальное внимание к инфотехнологиям в гимназии?

– Сама жизнь сегодня показывает, что эти знания необходимы. Буквально в декабре наши ребята ездили на конкурс «Инфотехнологии в образовании», откуда привезли диплом и звание «Дигитально активная школа». А на Неделе программирования CodeWeek в октябре этого учебного года в нашей гимназии было очень много гостей, много учеников из основных школ. Мы сотрудничаем со школами города, чтобы ребята и их родители видели, что мы можем им предложить, чтобы в гимназию они приходили как уже в знакомое место.

– Должно быть, у такой разносторонней и продвинутой в техническом плане школы должен быть очень энергичный директор?

– Это точно. Арно Касениит – очень активный человек, который просто фонтанирует своими идеями и готов рассматривать чужие. Он начал основывать эту школу в 2012 году. Собирал документацию, подбирал кадры. Действительно, наша школа стала домом во многом благодаря Арно. Он изыскивает возможности приобретать инвентарь для учебной и внешкольной деятельности. Сам занимается баскетболом, участвует в школьных спортивных турнирах. Помимо прочего он ведет предмет «Экономика», всегда прислушивается к пожеланиям учеников. Так, по их просьбе организовал курс по проведению дебатов, где молодые люди учились ораторскому искусству. В 2015 году наш директор был одним из победителей республиканского и уездного конкурса директоров учебных учреждений. У нас вообще очень доброжелательный коллектив, в котором каждый учитель вносит равный вклад в развитие гимназии.

– Ваша школа – активный участник республиканских проектов и акций. Например, Дня тени, где ребята знакомятся с теми или иными профессиями.

– Да, наши ребята учатся не только в стенах гимназии, мы вывозим их в университеты, в Нарвский колледж, в колледж в Кукрузе, где ученики, ориентированные на медицинские профессии, проходят специальный курс и получают сертификаты. В упомянутой вами акции гимназисты становятся «тенями» наших чиновников, полицейских, воспитателей и медиков. Это прекрасная традиция попробовать себя в той или иной сфере, понять, твое ли это дело. Ведет это направление в школе учитель истории Елена Хлебова.

– Конкурс «Доброе дело» в прошлом году был одноразовой акцией или это традиция?

– Это традиция. Кто-то помогает старикам, кто-то кормит птиц, кто-то устраивает благотворительные спектакли. Ребята рассказывают о тех, кто творит добрые дела. Школа же должна развивать еще и в морально-нравственном плане, а не только интеллектуальном. Наша задача научить ребят видеть объект заботы и получать обратную связь. Каждый год мы целенаправленно собираем средства на какое-то доброе дело. Проводим благотворительные ярмарки, для чего ребята делают выпечку, приносят игрушки, украшения, вещи, уже не нужные дома, но нужные кому-то еще.

– В штатном расписании гимназии есть учитель танцев. Значит, и балы бывают?

– Мы считаем, что наши гимназисты должны иметь хорошие манеры, чтобы правильно уметь подать себя в обществе. У нас замечательный учитель танцев Екатерина Рассказова.

Обычно наши балы проходят в ДК, приглашаем гостей, детский симфонический оркестр из Нарвы. А нынче, в преддверии первого пятилетнего юбилея школы, мы провели некий средний вариант между благотворительный балом и рождественским кафе.

– И какова программа юбилея?

– Это будет конференция с приглашением представителей городской управы, фирм, с которыми мы сотрудничаем, учебных заведений. Будут отдельные мероприятия для гимназистов и выпускников.

Юбилейные мероприятия расписаны на целую неделю. Надеемся увидеть всех выпускников на вечере встречи, который пройдет 4 февраля в 18 часов.

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