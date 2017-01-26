Ратас успокоил Порошенко

Премьер-министр Юри Ратас подтвердил в понедельник, в ходе встречи с находившимся в Эстонии с визитом президентом Украины Петром Порошенко, неизменную и всестороннюю поддержку Эстонией Украины.

Ратас заявил, что Европейский союз продемонстрировал единство и твердость своей позиции в отношении российской агрессии – Европа поддерживает суверенитет и восстановление территориальной целостности Украины – как через политику санкций, так и путем экономической поддержки Украины.

«Конфликт должен найти скорейшее и мирное разрешение. Как страна, которой предстоит председательство в ЕС, Эстония обязана будет отстаивать именно такую позицию. Могу вас заверить, что Украина не одинока», – отметил Ратас.

В ходе встречи Ратас подчеркнул, что успех от реформ и борьбы с коррупцией напрямую влияют не только на экономику, деловой климат и зарубежные инвестиции, но и на сплоченность всего украинского общества и государственную безопасность.

Премьер-министр также заверил президента Порошенко в том, что Украина может рассчитывать на твердую поддержку в вопросе безвизового режима и вступления в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом.

“НГ”