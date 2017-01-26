К успеваемости и хорошему поведению — через футбол

В субботу в спортхолле Нарвы прошло торжественное открытие программы СПИН. С этой недели начнут работу три группы СПИН для подростков в возрасте 10-13 лет, две группы для мальчиков и одна для девочек. Группы будут тренировать профессиональные тренера из футбольного клуба “Нарва-Транс» и поддерживающие специалисты с опытом в сфере молодёжной работы.

СПИН — развивающая программа для подростков, созданная на примере аналогичной программы из Великобритании. Она нацелена не только на физические развитие, но и на развитие социальных навыков молодёжи. За два года своей работы в Таллинне и Кохтла-Ярве программа уже показывает хорошие результаты.

“Программа SPIN уже успела изменить жизни сотен подростков. Влияние программы видно в развитии социальных навыков, в сокращении поведенческих факторов риска и даже в улучшении успеваемости в школе, – делится собственным опытом руководитель программы Кейт Фомочкин. – Я очень рад, что теперь и в Нарве мы можем запустить программу, которая приносит много пользы местному сообществу.”

На открытие программы собралось около 70 подростков, с которыми была проведена показательная тренировка. Ребятам рассказали о программе и о том как футбол может помочь обучиться необходимым в жизни навыкам, после чего тренеры провели различные спортивные игры и, разумеется, все участники смогли поиграть в футбол.

Тренировки и сессии программы СПИН начнут проходить по три раза в неделю. Помимо тренировок по футболу в ближайшее время начнут проводиться и различные мастерские по таким темам жизненных навыков, как командная работа, управление эмоциями и многое другое.

В Нарве программу спонсирует Британский Совет, осуществление программы поддерживают Министерство внутренних дел, город Нарва, Эстонский футбольный союз, Департамент полиции и погранохраны, и многие другие партнёры. С каждой группой будет работать подобранный профессиональный тренер из футбольного клуба “Нарва-Транс» и вспомогательный специалист с опытом в сфере молодежной работы.

Андрей Лийметс,

руководитель СПИН по коммуникациям и развитию