Будущим пенсионерам: найдите трудовую книжку и копите стаж

Правительство решило серьёзно реформировать пенсионную систему. Одновременно с этой новостью стало известно, что Департамент социального страхования (который многие по привычке называют Пенсионным) просит людей сдать старые трудовые книжки, чтобы не потерять в размере пенсии. Оказалось, что эти новости напрямую не связаны, хотя обе отразятся на будущих пенсионерах.

Трудовую книжку – найти и сдать

Департамент социального страхования рекомендует людям, которые пока не получают пенсию и работали до 1999 года, принести свои старые трудовые книжки в департамент для регистрации данных о трудовом стаже в электронном виде.

Данные о работе будут внесены в компьютеры, и в будущем необходимая информация будет сразу доступна в электронном виде. Срок для представления трудовых книжек не устанавливается. Трудовую книжку может принести сам работник или работодатель, который не смог передать работнику трудовую книжку после окончания трудовых отношений.

Глава отдела возмещений Департамента социального страхования Кати Кюмник напомнила, что работодатели больше не обязаны вести трудовые книжки.

“Это создало ошибочное впечатление, словно трудовые книжки больше вообще не нужны. В сегодняшних трудовых книжках работников есть очень важная информация о стаже, заработанном до 1999 года и дающем право на пенсию”, – пояснила она. –

О работе до 1 января 1999 года в регистрах нет данных, и люди должны по-прежнему их подтверждать на основании документов – трудовых книжек, трудовых договоров и прочих”.

Принести в Департамент социального страхования (в Нарве – на ул. Мальми, 5а) старые трудовые книжки нужно только людям, которые начали работать до 1999 года и которые на данный момент ещё не вышли на пенсию.

Если книжка уже утеряна

Трудовые книжки действовали до 2010 года, после чего обязанность их вести для работников и работодателей была отменена. Тем не менее, электронный учет вели уже с 1999 года, поэтому данные за промежуточный период также могли не отразиться в трудовых книжках. Однако с документами, которые стали не нужны, могут произойти самые разные вещи: они могут остаться у работодателя (который к настоящему времени мог прекратить свою деятельность), могут пропасть, их могут выбросить и т.п.

При этом Департамент соцстрахования не может даже приблизительно предположить, сколько работников не имеют представления о местонахождении своей трудовой книжки или сознательно ее выбросили.

“Это сложно прогнозировать. Видим в своей сегодняшней работе, что такие люди есть, но их максимально возможное число мы не можем прогнозировать”, – сказала Кюмник.

Однако можно приблизительно подсчитать, сколько потеряет в будущем человек, у которого не сохранилась трудовая книжка — в самом черном сценарии это будет означать потерю одной трети пенсии.

Например, если человек выходит на пенсию с 2018 года в возрасте 63,5 лет, начал работу в возрасте 20 лет и на протяжении своей трудовой карьеры получал зарплату не выше средней (то есть ничего не заработал дополнительно к базовой части пенсии), то к 1999 году у него было 24 года трудового стажа, которые не будут учтены при расчете пенсии, если он не сможет ничем доказать этот стаж. Из-за неучтенных 24 лет потеря в размере пенсии составит (по действующей методике расчета пенсии) 132,34 евро в месяц, то есть около одной трети, причем эта пропорция сохранится до конца жизни.

После вступления в силу пенсионной реформы можно будет самому выбрать возраст выхода на пенсию, получать пенсию частично, приостановить выплату своей пенсии и возобновить ее в подходящий момент.

Могут помочь архивы

Если найти трудовую книжку не представляется возможным, Кюмник рекомендует людям обратиться в архивы за информацией о себе.

“За период до 1 января 1999 года у предприятий есть очень приличные архивы, там можно получить приличную информацию. Если другой возможности нет, то есть и вариант свидетелей. В качестве первого варианта этим все же нельзя воспользоваться”, – сказала она.

По словам Кюмник, при отсутствии трудовой книжки начинать следует с поиска старых трудовых договоров дома, или попытки получить информацию в архиве.

“Мы можем помочь сделать запросы в архивы, которые находятся в разных местах Эстонии. Если у человека нет документа, обязательно нужно обратиться к нам. Мы сможем совместно сделать запрос, в котором будет указана правильная информация, что запрашивать, где запрашивать”, – сказала Кюмник.

Но Департамент соцстрахования не будет самостоятельно искать информацию о работниках — каждый человек должен будет добыть эту информацию сам.

Глава отдела возмещений Департамента социального страхования рекомендует будущим пенсионерам озаботиться поиском документов уже сейчас, а не тянуть с этим еще десять лет, когда надежды найти информацию будет еще меньше.

Не от зарплаты, а от стажа

Кати Кюмник опровергла слухи, что предъявить старые трудовые книжки нужно в связи с готовящейся пенсионной реформой.

Решение о проведении реформы правительство приняло на своём заседании неделю назад. Запланированные правительством изменения формулы расчета пенсий означают, что в будущем вместо зависящей от размера зарплаты страховой части будет накапливаться так называемая стажевая часть, которая будет зависеть от отработанных лет.

Министр социальной защиты Кайа Ива объяснила, что пенсионная система будет состоять из трех ступеней: привязанной к трудовому стажу первой, зависящей от социального налога второй и третьей добровольной ступени, основанной на личных сбережениях каждого в банковском пенсионном фонде. По ее словам, пенсионная система должна гарантировать достаточный доход, на который не будет влиять большое различие в заработной плате.

Изменения не затронут нынешних пенсионеров, получающих пенсию по старости, и уже накопленных паев пенсионного фонда. После изменения пенсионной формулы накопленные паи не изменятся, но с 2037 года будет учитываться только стажевая часть.

Нынешние пенсии выгодны лишь богатым

Профессор Таллиннского университета Лаури Леппик, являющийся одним из разработчиков новой пенсионной системы, объяснил газете Ärileht, что действующая система формирования пенсий выгодна лишь для трети и невыгодна для трех четвертей рабочих. Поэтому правительство и хочет привязать пенсию к трудовому стажу.

Леппик объяснил, что предложенный правительством план предусматривает, чтобы в средней пенсии доля, зависящая от зарплаты и вкладов, уменьшилась с нынешних 60% до 30%. Эти изменения будут приняты шаг за шагом в течение 20-30 летнего периода, различные изменения вступят в силу в 2027 и 2037 годах.

“НГ” по материалам ERR и Delfi

Подпись к фото: Трудовые книжки появились в СССР в 1919 году и на территории Эстонии использовались до 2010 года.

Фото: Wikipedia