Плюс четыре страницы для Вас

Уважаемые читатели «Нарвской Газеты»! Возможно, вы уже заметили, что сегодня газета стала немного толще. Начиная с этого выпуска, ваша газета увеличивается в объеме на 4 страницы. Две из них отданы под рекламу, за счёт которой, в основном, издание и существует. А две новые страницы мы постараемся заполнить интересной для вас информацией.

Во-первых, благодаря письмам, обращениям неравнодушных горожан и откликам на эти письма, на странице «Люди и мнения» стало по-настоящему тесно. Поэтому мы решили одну страницу оставить исключительно для мнений и читательских писем, а ещё одну отвести для портретных очерков и интервью — в общем, для рассказов об интересных, сумевших сделать что-то значимое для нашего общества людях, с которыми вы, возможно, ходите по одним улицам, но ещё не знакомы.

Во-вторых, по просьбам читателей мы на регулярной основе начинаем выпускать страницу «В мире», которая последние месяцы появлялась в газете время от времени. Опыт показал, что следить за мировыми событиями нужно и местной газете – ведь далеко не всё интересное и важное на этой планете вы сможете узнать из мировых СМИ. Надеюсь, “Нарвская Газета” и здесь станет вам помощником, а вы по-прежнему останетесь её читателями.

И на походе у нас еще несколько важных для вас новостей, касающихся развития газеты, — следите за информацией!

Николай Андреев

шеф-редактор