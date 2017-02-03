Солдаты совершат зимний поход по северо-востоку Эстонии

Утром 7 февраля более двухсот военнослужащих из Скаутского батальона и расквартированного в Тапа подразделения 503-го кавалерийского полка армии США начнут в поселке Вока пеший поход в направлении Нарвы, чтобы отработать сотрудничество и познакомить со своей деятельностью школьников северо-востока Эстонии.

Во время 53-километрового похода военные встретятся с учащимися Синимяэской основной школы и Нарва-Йыэсууской средней школы. В Нарве солдаты выступят с лекциями перед учащимися Нарвской эстонской гимназии и Кесклиннаской гимназии, а также перед студентами Нарвского колледжа Тартуского университета.

Пеший поход, в течение которого эстонские и американские военные будут отрабатывать совместные действия подразделений на уровне отделения, взвода и роты, начнется в 7 часов утра 7 февраля в поселке Вока. Двигаться военнослужащие будут по шоссе Вока-Силламяэ в направлении Вайвина, затем по шоссе Таллинн – Нарва в сторону Силламяэ. В Силламяэ поход пройдет по улицам Толстого, Кеск, Павлова и Гагарина.

8 февраля солдаты ранним утром выдвинутся в сторону Муммассааре, а оттуда – в Нарва-Йыэсуу. На следующий день поход продолжится в нарвском направлении по шоссе Нарва-Йыэсуу – Нарва. В Нарве военные пройдут по улицам Сепа, Садама Теэ, Йыэ, Рая и Мальми.

Силы Обороны Эстонии вместе с союзниками просят извинения за возможные неудобства и надеются на понимание со стороны участников дорожного движения.

“НГ” по информации

Первой пехотной бригады