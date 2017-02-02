Александр Брокк стал почётным гражданином Нарвы

На своей сессии на прошлой неделе Нарвского городское собрание единогласно присвоило предпринимателю и меценату Александру Брокку звание почётного гражданина города.

По словам депутата и председателя комиссии горсобрания по культуре и спорту Владимира Бутузова, который представил на заседании проект решения, этот документ попал на рассмотрение с подписями практически всех членов горсобрания. Поддержали идею многие общественные деятели, представители церкви, а также работники кожзавода и основанного Брокком на его базе промпарка Intec-Nakro.

Самого Александра Брокка на заседании не было, поэтому вопрос о его отношении к предложению депутат Юрий Рауд задал депутату Бутузову.

– Я знаю, что поначалу это не очень обрадовало его, скажем так, воспринял идею не с восторгом, – объяснил Бутузов. – Но когда большинство депутатов, предприниматели, его работники подписали предложение, он согласился.

– Я не случайно задал свой вопрос, – заметил Рауд. – Я знаю его в крайней степени развитую скромность, поэтому было интересно. Мы на промпарк привозим экскурсии коллег, тех, кто приезжает в город. И то впечатление, которое производит бывший кожзавод, то, какое там количество интересных производств, огромное количество работников, уникальные технологии – интересно наблюдать за этим впечатлением гостей. Мне приятно, что человек дожил до такого признания. И сейчас уже интересно наблюдать, как развивается территория бывшей мебельной фабрики, обрастает новыми производствами… Мы знаем, что Александр себя практически не пиарит, но огромная его заслуга в том, что на мебельной фабрике он сохраняет эту уникальную бетонную конструкцию – ангары. Там огромное пустое пространство. Наверное, как бизнес-площади это не окупится. Но если бы с помощью города в этих помещениях появился бы какой-то экспоцентр, где можно было бы проводить выставки – ведь в Нарве нет такого места… это не совет, это просто моя мечта.

Решение о присвоении звания почётного гражданина депутаты приняли единогласно.

– Решение принято, – объявил Ефимов, стукнув молоточком по столу. – Сан Саныч – новый почётный гражданин Нарвы.

Николай Андреев