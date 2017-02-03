Чтобы оценить заслуги молодых, организован конкурс

Проектная команда программы сотрудничества по реализации дополнительных услуг молодежной работы в северо-восточном регионе Ида-Вирумаа приглашает принять участие в представлении кандидатов на конкурс признания активной молодежи. Целью данного конкурса является выявление молодых, чья деятельность в северо-восточном регионе Ида-Вирумаа (Нарва, Нарва-Йыэсуу, Силламяэ, Вайвара) за прошлый календарный год была особенно выдающейся, также выявление наиболее существенных и получивших широкий резонанс молодежных инициатив и мероприятий, выдающихся достижений молодежи, а также поощрение продолжительной и имеющей глубокое для региона значение молодежной деятельности.

На конкурс признания можно представлять кандидатов в 5 категориях: молодой года, молодежное объединение года, культурное достижение года, спортивное достижение года, друг молодежи.

Кандидатов могут представлять все юридические и физические лица до 10 февраля 2017г. Форму для представления кандидатов можно найти здесь (заполненную форму следует прислать на адрес эл.почты kirdenoored@gmail.com).

Победители будут награждены на мероприятии признания, которое будет проходить в Нарвском замке 3 марта 2017 года.

Деятельность финансируется проектом сотрудничества по реализации дополнительных услуг молодежной работы в северо-восточном регионе Ида-Вирумаа в рамках программы ”Привлечение к работе молодежи, которой угрожает изоляция, и повышение готовности молодежи к трудовой занятости”, утвержденной министром образования и науки и реализуемой Эстонским центром молодежной работы при совместном финансировании с фондом ESF.

“НГ”