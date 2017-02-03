Яна Тоом: не надо переводить Трампа с дипломатического – он на нём не изъясняется

Два из трёх часов популярного телешоу “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым” были посвящены политическим сигналам Дональда Трампа, возможной смене внешнеполитического расклада и перспективам решения сирийского кризиса. Среди экспертов в студии была и депутат Европарламента Яна Тоом.

К безоглядному оптимизму россиян после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа Тоом относится с некоторой осторожностью. По её словам, Трамп действительно даёт понять, что готов к выстраиванию новых отношений с Россией, однако он не столько политик, сколько бизнесмен, и очень успешный, что, помимо прочего, предполагает умение отказываться от проектов, “рентабельность” которых оказывается под вопросом. “А тем, кто пытается переводить Трампа с дипломатического языка, не стоит тратить время – Трамп на нем не изъясняется”, – сказала Тоом.

Она признала, что первые шаги нового президента в Белом доме вызывают в Европе замешательство. Так, обсуждается порядок телефонных звонков: Меркель, Путин и лишь после него Олланд. “Вообще в Европе нынче в цене то, что получило название “remarkable political flexibility” (недюжинная политическая гибкость). Термин этот был на днях применен европейскими СМИ к главе фракции либералов ЕП, который за неделю переместился по шкале политических договоренностей от Пяти звёзд до Народной партии. Однако не стоит забывать, что посетившая с визитом США Тереза Мэй демонстрирует истинный мастер-класс политической гибкости, сказала Тоом. Она, в частности, напомнила, что Мэй участвовала в кампании Bremain и была убежденной противницей Брексита, однако теперь совершенно изменила свою риторику. “В русском языке это обозначается жаргонизмом “переобуваться на лету”, и сегодня многие в Европе озираются в поисках шкафчиков с обувью”, – сказала Тоом. “К сожалению, это факт – Европа многое проспала. И сирийский кризис, последствия которого разгребаем мы, решается без участия ЕС. Политическая риторика Трампа также стала сюрпризом – мы, в частности, можем углядеть и признаки того, что ни в единой Европе, ни в существовании еврозоны он не очень-то заинтересован. Идут разговоры о том, что с Великобританией будет в течение девяноста дней заключено двустороннее торговое соглашение, между тем Великобритания все ещё член ЕС”, - сказала Тоом. Однако она призвала участников дискуссии не сбрасывать со счетов ещё один немаловажный фактор: то, что общество и в США, и в Объединенном королевстве совершенно расколото. “В этих государствах не та форма правления, чтобы можно было принимать решения, стукнув кулаком по столу. Так что, делая прогнозы, следует иметь в виду возможные корректировки под давлением общественного мнения”, – считает Тоом. Недаром программную речь о планах по Брекситу та же Тереза Мэй произнесла перед журналистами, а не в палате общин.

Бюро депутата Европейского парламента Яны Тоом