Дональд Трамп — что уже успел сделать и за что успел «получить»?

Вступивший в должность президент США Дональд Трамп развил энергичную деятельность, подписав ряд указов, вызвавших бурный резонанс.

Наследие Обамы

Одним из первых указов, подписанных Дональдом Трампом на посту президента США, был указ о частичной отмене реформы здравоохранения, рожденный администрацией Барака Обамы. Документ, одобренный Трампом, направлен на “облегчение обязательств по системе Obamacare”. Трамп поручил профильным ведомствам использовать все возможности для минимизации нагрузок на государство, частных лиц, страховых компаний и медицинских организаций.

Этот шаг является одним из важнейших внутриполитических планов Трампа и поддерживающих его республиканцев. Однако некоторые члены Республиканской партии находятся в сомнениях, так как не хотят отменять Obamacare без параллельного внедрения нового закона.

Система Obamacare налагала запрет работодателям и страховщикам отказывать в медстраховке или повышать страховые взносы в случае, если у человека было диагностировано тяжелое хроническое заболевание. Помимо этого молодым людям до 26 лет предоставлялась возможность быть застрахованным по полису своих родителей. В ходе этой реформы в США медстраховку получили более 10 миллионов человек.

По мнению Трампа, которое он высказал еще в ходе теледебатов перед президентскими выборами, эта реформа разрушает страну, американцы сталкиваются с “очень плохим здравоохранением по очень высокой цене”.

Великая мексиканская стена

О том, что на границе с Мексикой надо строить стену, чтобы не пускать в страну нелегальных иммигрантов, Дональд Трамп заявлял еще до избрания в президенты.

Став президентом США, Дональд Трамп подписал два указа: об охране государственной границы, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой, и об иммиграции. При этом в своем первом интервью в качестве главы государства, Трамп заверил, что за стену заплатит соседняя страна.

По словам президента, строительство начнется в ближайшие месяцы и сначала будет финансироваться из бюджета Соединенных Штатов, однако со временем Мексика компенсирует 100 процентов затрат. «Это будет происходить за счет Мексики (…), и мы возместим это за счет Мексики, как я всегда и говорил», — пообещал глава Белого дома. По его словам, схема получения средств достаточно сложная: из денежных переводов из США в Мексику.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, что его государство не будет платить за строительство пограничной стены, а руководство страны собирается сохранить свободу денежных переводов мигрантов.

Протесты, марши

По разным оценкам, в ряде городов США на акции протеста против Трампа вышли до двух миллионов человек. В Нью-Йорке около 600 тысяч человек прошли от здания ООН до небоскреба Трамп-тауэр на Пятой авеню.

22 января певица Мадонна выступила с резкими выражениями в адрес Трампа. «Потребовался этот ужасающий миг темноты, чтобы разбудить нас», — сказала она собравшейся в Вашингтоне толпе, добавив нецензурное выражение.

Президент США Дональд Трамп наблюдал за протестами, которые возникли во многих городах мира после его официального вступления в должность. Об этом республиканец написал в своем Twitter.

«Вчера смотрел на протесты. Но у меня сложилось впечатление, что выборы только что прошли! Почему эти люди не голосовали?» — отреагировал глава государства.

Поговорил по телефону с Путиным

Телефонный разговор между Трампом и Путиным состоялся 28 января и продолжался 45 минут. С американской стороны в переговорах участвовали советники Трампа и вице-президент Майкл Пенс. С российской — только глава государства. По окончании беседы пресс-служба Белого дома сообщила, что лидеры обсудили вопросы сотрудничества в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство», урегулирования конфликтов в мире и налаживание двусторонних отношений.

Как отметили в Белом доме, «позитивный разговор» Трампа с Путиным является «важным началом развития отношений между Россией и США, которые нуждаются в восстановлении».

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, беседа продемонстрировала взаимное уважение и стремление лидеров общаться без нравоучений.

Прямой телефонный контакт президентов США и России вызвал активную реакцию в мире. Например, представители Украины потребовали своего участия в любых переговорах США и России, если там каким-либо образом будет обсуждаться их страна. Немцы же скрупулезно сравнивали хронометраж телефонного разговора и состав советников президента, которые присутствовавших при нем, с состоявшимся в тот же день телефонным разговором с канцлером Германии Анжелей Меркель. По мнению немецких журналистов, Трампу следовало бы уделять больше внимания «самой влиятельной женщине мира».

Не пускать в США

Спустя ровно неделю после инаугурации (27 января) президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на защиту страны от проникновения зарубежных террористов. Ключевые пункты документа — 90-дневный запрет на въезд в Соединенные Штаты гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Кроме того, сроком на 120 дней приостановлен прием сирийских беженцев. В документе отмечается, что въезд в страну сирийских мигрантов наносит ущерб интересам Соединенных Штатов.

Трамп подписал указ в пятницу, его полный текст был опубликован лишь несколькими часами позже. И сразу после его опубликования в аэропортах начали задерживать прибывших в США граждан семи обозначенных государств. Недостаточная конкретность формулировок и отсутствие ясных инструкций усиливали неразбериху. Министерство внутренней безопасности сперва сообщило, что указ не коснется обладателей вида на жительство в США (Green card), затем уточнило, что действие указа распространяется и на них. И, наконец, пояснило: каждый такой случай будет рассматриваться отдельно. А уже в воскресенье глава аппарата Белого дома Райнс Прибус заявил, что на обладателей грин-карт указ все же не распространяется (к этому времени десятки людей с видом на жительство были задержаны в аэропортах).

Подписанный указ сразу же вызвал критику мусульманских стран и вызвал очередную волну акций протеста либеральной общественности в самих США. Парламент Ирака принял резолюцию в ответ на указ Трампа о мигрантах. Свою обеспокоенность высказал генеральный секретарь Лиги арабских государств, призвав президента США пересмотреть свое решение.

Поддержал протесты и бывший президент США Барак Обама. Обама подчеркнул, что решение Трампа об ограничении миграции, в частности, о приостановке приема беженцев, представляет угрозу американским ценностям.

Сам президент Трамп заявил, что выдача виз гражданам всех стран возобновится, как только будут приняты меры в политике безопасности в течение 90 дней.

«Чтобы было ясно — это не запрет для мусульман, СМИ ложно истолковали, — заявил Трамп. – Речь идет не о религии — а о терроре и о том, как обеспечить безопасность нашей страны».

По материалам СМИ

подготовил Василий Кушков