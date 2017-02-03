Охрана окружающей среды: со школьной скамьи прямо к профессиональной деятельности

Сандра Чарнецки отводит важную роль своей практике в Инспекции oкружающей cреды.

Несмотря на трудности, энергичные выпускники Ряпинаской садоводческой школы трудятся над дипломными работами в области охраны окружающей среды. Сандра Чарнецки, уроженка Ляэнемаа и выпускница Таэблаской гимназии, собирается после окончания садоводческой школы поступить на работу в Инспекцию oкружающей cреды. Все приобретенные знания Сандра реализовала в ходе прохождения практики. Важнейшим фактором в достижении текущей позиции молодой чиновник считает то, что она проходила учебную практику в Инспекции oкружающей cреды. Мы спросили у Сандры, каким образом она стала специалистом в своей области и какие впечатления у нее остались о школе.

Почему вы выбрали специальностью охрану окружающей среды?

До 11 класса я ничего не знала об охране окружающей среды. Помнится, впервые я услышала о ней на Teeviit. Так как меня всегда интересовала природа, мне показалось, что охрана окружающей среды будет подходящей для меня специальностью и позволит мне развиваться в области экологии. После окончания школы оказалось, что мой выбор был правильным.

Вы нашли работу срезу же по окончании Ряпинаской садоводческой школы. Как вам это удалось?

В ходе учебы в Ряпинаской садоводческой школе я дважды проходила учебную практику в Инспекции oкружающей cреды. После этого я уже точно знала, что хочу работать именно там. Как только я услышала, что Ляэнемааскому бюро требуется инспектop по oкружающей cреде, я предложила им свою кандидатуру. Прошла собеседование, и через неделю мне позвонили и поздравили с получением работы. Скажу честно, я была очень удивлена. Считаю, что решающую роль в этом сыграло прохождение мной практики в Инспекции oкружающей cреды.

В ходе учебы в Ряпина на экологической специальности изучается много различных предметов о происходящих в дикой природе процессах. Какой из этих предметов был для вас самым любимым?

На самом деле, мне нравились все. Но если надо сделать выбор, то это будут зоология, фотоохота, природоохранное законодательство и орнитология. Также стоит заметить, что мне очень нравились практические занятия. В Ряпинаской садоводческой школе в них не было недостатка.

Какие предметы будут для вас наиболее полезными в текущей работе?

Разумеется, природоохранное законодательство. Кроме этого основы охраны окружающей среды, экологические проблемы в результате деятельности предприятий, информатика и геологические информационные системы, обращение с отходами, охрана атмосферного воздуха, охрана водных ресурсов и очистные сооружения, а также выдача экологических лицензий и отчетность.

Как проходила учеба в Ряпина?

В начале было немного страшно, ведь от Ряпина до Хаапсалу почти 300 км. Но в то же время было очень интересно: новое место, новые люди, новое окружение. До этого я еще ни разу не бывала в Южной Эстонии. Учиться в Ряпинаской садоводческой школе было здорово – средневековое школьное здание, уютное общежитие, много практических занятий и экскурсий. Те 2 года, пока я училась, пролетели очень быстро. Также сыграло роль то, что преподаватели читали свои предметы очень интересно. Вдобавок, наш курс был настолько сплоченным, что приятно было находиться в школе. В Ряпинаской садоводческой школе напротяжении длительного времени я чувствовала, что мне нравится ходить в школу. Я советую всем, кто интересуется природой и хочет развиваться в области экологии – идите учиться в Ряпинаскую садоводческую школу на отделение охраны окружающей среды!

Чем вы занимаетесь в свободное время?

В свободное время мы с сокурсниками знакомимся с Южной Эстонией. Мы посетили такие живописные места, как пещеры Пиуса, Таэваскода и различные болота. Самым любимым местом для меня стало болото Меэникунно, где мы были несколько раз, чтобы насладиться закатом. Также в свободное время мы гуляем по Ряпина, особенно в Ряпинаскому парке. Летом, когда тепло, мы выезжаем на площадки для отдыха RMK для барбекю. Благодаря экскурсиям, которые учителя организовывали для нас, мы видели много красивых и интересных мест, которые в будущем посетим снова.

Был ли курс единодушным и дружным?

Мои однокурсники были и есть замечательные люди. Со мной на курсе было 4 девушки – все из различных концов Эстонии. Мы сразу же поладили. Так как нас было так мало, то наш курс был, безусловно, единодушным и дружным – в основном, мы все делали вместе. Поскольку нас на курсе было только четверо, нам было проще выезжать с учителями на экскурсии: мы все помещались в одной легковой машине. Также нас объединяло то, что мы постоянно общались друг с другом.

Каким вы видите свое будущее? Получив работу, собираетесь липродолжить учебу?

В будущем я хочу продолжить работу в Инспекции oкружающей cреды, а также планирую улучшать свои знания в сфере охраны окружающей среды.

Большая часть студентов, изучающих охрану окружающей среды, могут пройти практику в Департаменте окружающей среды и в Инспекции oкружающей cреды (KKI), а также в их отделениях в южных регионах и в Пыльвамааском бюро. Повседневное сотрудничество продолжается, недавно руководители учебных практик Ряпинаской садоводческой школы провели совместный семинар, на котором встретились со своими потенциальными стажерами.

Руководитель Пыльвамааского бюро KKI Тоомас Ребане рассказывал, что инспекция охотно берет практикантов для различных бюро по всей Эстонии, потому что садоводческая школа является хорошо известным и надежным брендом, качество которого не вызывает сомнений. Практику для них пытаются организовать поближе к их семьям и родным местам. «Так как сама садоводческая школа находится в Пыльвамаа, то среди учеников школы больше всего жителей Пыльвамаа, и, соответственно, их больше всего среди наших практикантов», – отмечает Ребане. «Спецификой Пыльвамаа является то, что здесь находится очень хорошая школа, то, что у насуже более десятка предприятий имеют комплексную экологическую лицензию, то, что в нашем регионе находится протяженный участок побережья Чудского и Псковского озер, и то что мы можем практиковаться в различных языках: эстонском, латышском, русском, английском, немецком. Все это делает нас только сильнее. У нас много природы, охраняемых видов животных и растений и охраняемых территорий. Кстати, к нам приезжает все больше туристов, чтобы посмотреть на природу в охраняемых областях».

Если спросить Тоомаса Ребане, в каком типе людей нуждается сейчас инспекция, он скажет в ответ, что Инспекция oкружающей cреды является в первую очередь контролирующим органом, чьи сотрудники, в дополнение к знаниям о природе и охране окружающей среды, должны разбираться в законах Эстонии и в правовых вопросах. «Должны разбираться в уголовном, административном и гражданском кодексе. Они должны уметь различать и распознавать нарушения. Я считаю, что намногопроще будет тому работнику, кто хорошо владеет обеими этими сторонами. Правовую часть надо учитьи постоянно углублять знания в этом предмете. С руководством садоводческой школы уже прошло обсуждение этой темы».

Тоомас Ребане в любом случае рекомендует идти учиться на отделение охраны окружающей среды, хотя, на первый взгляд, трудоустроиться по этой специальности будет непросто. «Обязательно идите учиться, потому что экология – это настолько широкая область, что ее невозможно охватить разом. Знания о природе пригодятся даже в личной жизни».

Ведущий инспектор того же бюро Лийви Инно заключает, что к знаниям, приобретенным в Ряпинаской садоводческой школе, хорошо бы добавить практику и тогда будет получен идеальный результат, особенно если практика будет проходить в Экологической инспекции илив Департаменте окружающей среды. «В течение двух лет продлитсячрезвычайно интенсивная учеба, которая будет сочетаться с работой в лабораториях и практическими занятиями. Знания не останутся только в конспектах, ими немедленно воспользуются на практике. Это принесет опыт». Инно сказала, что знает людей, которые пошли в Ряпина для приобретения прикладного высшего образования, таким образом бывшая студентка садоводческой школы и долгое время находящаяся на должности в инспекции женщина очень высоко оценивает эту школу. Кроме того, она считает, что отделение охраны окружающей среды Ряпинаской садоводческой школы год от года становится лучше. Очень многие учителя имеют собственный опыт работы в инспекции, что особенно позитивно. «Здорово, что они передают свои знания и опыт дальше».

Индрек Сарапуу