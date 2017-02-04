Спорт-коротко

Фигурное катание

В минувшие выходные юные фигуристки спортшколы «Паэмурру» принимали участие в открытом первенстве Новгородской области. Воспитанница Виктории Спельман Евгения Цавелидзе показала высокий результат, заняв третье место во втором юношеском разряде среди девочек 2007 г.р. и старше.

Хоккей с шайбой

23 января команда кл. А (1997-1998 г.р.) принимала команду Kajakas из Тарту, с которой провела заключительную игру чемпионата Эстонии. Команда PSK одержала убедительную победу со счетом 7:2. По итогам сыгранных игр команда PSK набрала 12 очков, у команды Kajakas 0 очков. Тренеры команды PSK – Раис Давлеткильдеев и Владимир Ципровский.

28 января в Нарвском ледовом холле состоялась календарная игра Чемпионата Эстонии в Лиге Мастеров, в которой команда Narva PSK встречалась с командой HC Tallinn, и которой уступила в упорной борьбе со счётом 1:4. Единственную шайбу в ворота соперников забросил Александр Титов после передач Георгия Васильева и Ильи Ильина. Лучшим игроком был признан защитник Юрий Медяный, который был награжден призами от магазина компьютерной техники SIGN и от магазина Tööriista Market.

Бокс

28 января в зале бокса спортшколы “Паэмурру” состоялся открытый Кубок PSK 2017 в котором, наряду с боксёрами этой спортивной школы, приняли участие спортсмены из 8 клубов (Таллинн, Тарту, Кивиыли, Кохтла-Ярве, Йыхви, Силламяэ и Нарва). Всего в соревнованиях приняли участие 50 боксеров. В командном зачёте, в каждой возрастной категории, команда, завоевавшая больше очков, награждались кубком. Команда Нарва PSK во всех возрастных категориях заняла первые места.

Воспитанники и выпускники тренеров Василия Панова и Андрея Костенкова завоевали первые места в возрастных группах: среди школьников до 13 лет – Семен Андреев (-30 кг), Егор Квековский (-32 кг), Дмитрий Сафронов (-40 кг), Дмитрий Праткунас (-44 кг). Среди школьников до 15 лет – Максим Агафонцев (-52 кг), Артур Андреев (-60 кг). Среди молодежи до 17 лет – Марк Андреев (-48 кг) и Олег Баби (-76 кг). Среди молодежи до 19 лет – Семен Каманин (-64 кг), Павел Каманин (69 кг), Марко Тылтс (-69 кг). Среди взрослых до 40 лет – Станислав Сергеев (-81 кг).

Баскетбол

28 января в Волосово Ленобласти прошёл международный турнир по баскетболу “Милана” среди юношей 2003 г.р. и моложе. Для спортшколы “Энергия” это был ответный визит. Кроме нашей команды и хозяев, в турнире участвовали Всеволожская спортшкола и команда Гатчины. Нарвитяне под руководством Галины Гуляевой выиграли турнир.

Спортивная афиша

Хоккейная игра Чемпионата Эстонии в С-классе

Narva PSK – Everest (Kohtla-Järve)

Нарвский ледовый холл (ул. 26. Июля, 4)

2 февраля в 19.00

Массовое катание на льду

Нарвский ледовый холл (ул. 26. Июля, 4)

Со вторника по пятницу с 12.00 до 13.00;

В субботу и воскресенье с 12.00 до 13.00 и с 19.00 до 20.00.

Волейбол

10-12 февраля, в зале спортшколы Энергия (Таллиннское шоссе, 30) пройдёт Международный турнир по волейболу на призы СШ “Энергия” и СК “Виктория” среди юношей 1999-2000 г.р. и 2002-2003 г.р.

Участвуют 18 команд: Невская и Приморская спортшколы Петербурга, Псков, Кондопога (Карелия), спортшколы Риги и города Екабпилс из Латвии, команда литовского Каунаса. Эстонию представят команды Таллинна, Раквере, Тарту и Нарвы. Начало игр 10 февраля в 12.00, 11 и 12 февраля в 9.00. Официальная церемония открытия – 10 февраля в 17.00.

“НГ”

Бокс

11 марта 2017 года в спортивном зале СШ “Энергия” спортивный клуб “All Stars ” совместно с Федерацией профессионального бокса Эстонии и партнерами проведёт традиционный бойцовский вечер “Битва под Нарвой.” Это спортивное шоу, в котором принимают участие профессиональные спортсмены из России, Германии, Финляндии, Швеции, Литвы и Эстонии, уже стало одним из самых популярных и зрелищных мероприятий в нашем городе.

И в этот раз на ринг выйдут известные нарвские бойцы, боксеры и кик-боксеры; одним из главных поединков станет схватка по американскому рестлингу между Россией и Финляндией. Сейчас мы не готовы назвать имена, но будет жарко. Следите за рекламой!

В прошлом году бой между рестлерами из Норвегии и Финляндии вызвал большое восхищение у зрителей, и мы надеемся, что новое противостояние уже российского борца против горячего финна также будет интересным.

Впервые на ринг выйдут и чемпионы мира по К-1 среди молодежи, воспитанники спортивного клуба KОNKIRO Андрес Ойтсар и Даниил Гайдуков и известные профи по боксу.

Александр Караваев.