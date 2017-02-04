Гребцы выявляли сильнейших на тренажёрах

28 января в Таллиннской спортшколе уже в 24-й раз прошли единственные в году международные соревнования по гребле на тренажёрах “Альфа-2017”. В этом году в них участвовали 450 спортсменов – как обычных гребцов, так и тех, кто специализируется на гребле именно на тренажёрах.

“Альфа-2017” также является 3-м этапом серии соревнований. Последний 4-й этап, как рассказал завуч спортшколы “Энергия” Константин Вергун, пройдёт 4 марта в Нарвском спортивном холле – это будет Чемпионат Эстонии по гребле в помещениях.

Кстати, одновременно с чемпионатом пройдёт большая спортивная и развлекательная программа, которую организует Солдинаская гимназия. Эта гимназия уже второй год популяризирует этот такой вид спорта не только у себя в школе, но и по Эстонии в целом.

На прошедшем в Таллинне третьем этапе дистанция была вместо привычных 2 000 метров только тысяча.

Нарвитяне также принимали участие в соревнованиях. Среди девушек до 15 лет победительницей стала Ульяна Сафонова – причём ей не помешало даже то, что она на год младше своих соперниц. Ульяна победила с результатом 3 мин 44,6 с.

Влада Смородина в этом же классе заняла 10 место.

В той же возрастной группе среди юношей победителем стал Глеб Форстиман – 3 мин. 15,8 с.

Среди юношей до 17 лет Александр Ивлев занял 4 место, Дмитрий Поляков – 5 место,

Владистав Сизов – 7 место.

Без медалей остались лишь в категории девушек до 19 лет. Кристина Зелюканова заняла только 6 место.

Среди юношей до 19 лет Михаил Куштейн стал бронзовым призёром. Он отстал на 2 десятых секунды от спортсмена из Таллинна, занявшего второе место. А победил его партнёр по чемпионату мира прошлого года Райн Харьюс из Пярну.

Среди женщин в лёгком весе Александра Кулицкая заняла 5 место. А среди женщин в абсолютном классе Ульяна Бородачёва заняла 9 место.

Самым главным событием стало соревнование среди мужчин, на которых 40-летняя легенда гребного спорта из Беларуси Павел Шурмей победил всех своих соперников, установив рекорд мира в своей возрастной группе – 1000 м за 2 мин. 42,5 сек.

Захватил лидерство он не сразу – практически до финиша шёл на первом месте финский спортсмен Йоель Наукаринен, но финишным спуртом Шурмей опередил его всего на 1 десятую секунды.

Третьим стал известный эстонский спортсмен Тыну Эндриксон, который в составе четвёрки взял единственную эстонскую бронзовую медаль на последней олимпиаде.

Для Шурмея это была уже шестая победа на “Альфе”. Какое-то время назад он оставил спорт, занявшись строительным бизнесом, но в октябре решил вернуться, быстро достиг хорошей формы, и теперь планирует в феврале принять участие в чемпионате мира по гребле в помещениях в Бостоне.

Подпись к фото: Чтобы повысить зрелищность соревнований в помещении, используется компьютерная программа, которая переносит на большой экран результаты гребцов, будто они соревнуются на настоящей воде.

“НГ”