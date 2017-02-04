Нарвитяне получили от Эдиты Пьехи особое приглашение

Легендарная певица выступила в Нарве в центре культуры Geneva в минувшую субботу, 28 января. Подарив своим поклонникам прекрасный вечер, Эдита Пьеха пригласила нарвитян на свой юбилейный концерт в Санкт-Петербурге и пообещала, что их проведут на него бесплатно.

– 31 июля этого года мне исполнится 80 лет. Если у кого-то, сидящего в этом зале, будет время, желание и финансовые возможности приехать в этот день в Санкт-Петербург, добро пожаловать в Большой концертный зал «Октябрьский» на мой концерт. На входе скажете: я из Нарвы. И вас пропустят бесплатно, – сказала легендарная певица, народная артистка Советского Союза Эдита Пьеха.

В течение двух часов на сцене она не только пела свои самые популярные и любимые песни, но и рассказывала истории из своей богатой событиями и впечатлениями жизни. Вспоминала о родителях, о детстве, о Санкт-Петербурге, городе, который стал ее судьбой, о родных и близких людях, о творческих встречах и победах, говорила о своей нынешней жизни. Лишь дважды она прерывала свое выступление — да и то для того, чтобы переодеться и предстать перед публикой в новом эффектном наряде.

– У меня было бедное детство. Я ходила в обносках, мама все время перешивала мне что-то из старого. И поэтому, когда стала певицей, сказала себе: у меня будет много красивых платьев. Стараюсь держать марку по сей день, – объяснила Эдита Станиславовна свои уходы за кулисы на пять минут.

Не могу попутно не отметить, что эти короткие паузы были также заполнены прекрасной музыкой и достойными выступлениями солистов нарвской студии бального танца «Фламинго» Кристины Гинтер и Даниила Клусова (руководитель Елена Курган). Великая Пьеха верна себе: все, что с ней связано, — непременно красиво, элегантно, стильно.

– 80 лет — это не про меня. Мне иногда так кажется, и я с вами не кокетничаю,- заметила Эдита Станиславовна в первые же минуты встречи с нарвитянами. – Хотя, да, 59 лет на сцене, 79 лет жизни. Но знаете, моя бабушка по папиной линии прожила 95 лет. И я поставила перед собой задачу прожить столько же. Я по натуре оптимистка. Каждый миг этой жизни я боготворю. Мой девиз по жизни — песня «Никогда любить не поздно, никогда не поздно жить».

Светлана Зайцева