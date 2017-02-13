Министры образования и госуправления изучали Ида-Вирумаа

Во вторник турне по Ида-Вирумаа совершили два члена правительства — министр образования и науки Майлис Репс и министр государственного управления Михаил Корб. Вечером он провели встречу в городской управе Нарвы.

Как сообщила пресс-служба Министерства образования, Майлис Репс в Кивиыли познакомится с работой русской и эстонской школ, а также встретится с мэром города. В Кохтла-Ярве министр посмотрела здания двух школ, в одном из которых местные власти планируют разместить будущую государственную гимназию. Аналогичная программа была у Майлис Репс и в Нарве, где она также лично изучила варианты по размещению государственной гимназии. В Силламяэ Репс посетила Ида-Вируский центр профессионального образования и встретилась с его директором.

Помимо этого у министра были запланированы встречи с руководителями Кохтла-Ярве, Силламяэ и Нарвы.

Министр государственного управления Михаил Корб во вторник, как сообщила служба новостей «Радио-4», посетил Йыхви, Кивиыли, Силламяэ и Нарву. В этих городах он обсудил ход административной реформы.

Вечером во вторник оба министра встретились с руководством Нарвы в здании горуправы. Подробнее о результатах этой встречи и всего визита читайте в следующем номере «НГ».

«НГ»