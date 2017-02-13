Обновились два молодёжных рекорда по плаванию

В субботу 4 февраля в Кохтла-Ярве прошёл 2-й этап “Молодёжной серии” по плаванию, на котором в своих возрастных категориях установили новые рекорды Нарвы сразу два молодых спортсмена — Демид Солодов и Артур Ласимер.

Как рассказал завуч спортшколы «Энергия» Константин Вергун, «Молодёжная серия» проводится для перспективных молодых пловцов, которые в ближайшем будущем смогут принимать участие в юношеском чемпионате Эстонии. Участники соревнований разбиты на несколько возрастных групп. Поскольку плавание в стране — спорт весьма массовый, просто нет ни одного бассейна, который может вместить всех участников масштабных соренований, и «Молодёжная серия» проводится с разбивкой на две зоны — Таллиннскую и Тартускую. В последней и соревнуются нарвские пловцы.

В каждой зоне проводится 3 этапа соревнований, а затем 16 лучших молодых спортсменов страны из обеих зон отбираются на финальные заплывы. Но уже на втором этапе Демид Солодов 2003 года рождения на дистанции 50 м свободным стилем в своей группе установил рекорд Нарвы среди юношей до 14 лет – 25,42 с. Его земляк Артур Ласимер 2004 г.р. на той же дистанции, но в своей возрастной группе установил рекорд города среди юношей до 12 лет – 27,09 с.

Демид и Артур заняли первые места в своих группах на этих дистанциях. Они также были признаны лучшими спортсменами в своих группах и получили кубки и премии.

Напомним, будущее нарвского плавания казалось туманным после того, как ведущий молодой спортсмен Иван Щеглов переехал тренироваться в Белоруссию. Но теперь у болельщиков появляются новые надежды.

Николай Андреев

Подпись к фото: Демид Солодов и Артур Ласимер установили новые юношеские рекорды Нарвы.

Фото: СШ «Энергия»