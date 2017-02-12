Променад как позитивное событие 2016 года?

Какие позитивные и негативные изменения в городе заметили нарвитяне в прошедшем году? Результаты вас удивят. Потому что самым часто упоминаемым положительным изменением в опросе 268 горожан, проведённом в ноябре 2016 года (газета подробно писала о нём в предыдущем номере – прим. ред.), было названо появление променада.

Смотреть и видеть

Как это ни удивительно, самым популярным ответом было именно появление променада, официальное открытие которого состоялось в далёком уже 2014 году – именного его вспомнили 36% опрошенных. Открытие бастиона Виктория запомнилось почти 12% респондентов, ещё 20 % отметили парки, которые приводятся в порядок. На взгляд социолога Рауля Ватсара, проводившего исследование, категорию «про парки» можно смело плюсовать к променаду и бастиону, по всей видимости, их люди и имели в виду, отвечая на вопрос. Вероятно, новая прогулочная площадка вдоль реки так понравилась горожанам, что и спустя 2 года остаётся актуальной. Однозначно, жирный плюс к работе департаментов, осуществивших этот проект.

Также горожан порадовало открытие новых магазинов, кинотеатра, культурные события (4%). Отдельно два процента горожан выделили открытие автомобильной заправки на Кренгольме. Можно предположить, что она появилась в нужном месте и в нужное время.

Среди положительных моментов ещё в одиночном порядке были упомянуты работа чиновников горуправы, получение евродотаций, новый пограничный пункт. Всего в ходе опроса нарвитянам предлагалось самим написать позитивные и отрицательные события, в итоге положительных событий нашлось 143, а отрицательных — 140.

Авторы доклада делятся наблюдениями: если человек вспомнил нечто со знаком «плюс», то он называет и события со знаком «минус». Или – не пишет ничего. Наверное, так жизненная позиция человека проявляется: смотреть и видеть, или смотреть, но не замечать.

– Природа человека устроена так, что мы не помним о положительных вещах. СМИ почти не сообщают о позитивных событиях, потому как мы считаем их в порядке вещей. Мол, чиновники хорошо работают? Так и должно быть, ничего особенного. Позитив – это стандарт, а не новость, – высказал свою точку зрения по этому пункту опроса Рауль Ватсар, представивший журналистам результаты исследования.

Дороги и транспорт – «плохо»

Среди негативных событий больше всего было отмечено плохое состояние дорог и организация транспорта (20,9%), затем – «коррупция и бардак» (13,8%), отсутствие работы и сокращение рабочих мест (10,8%), сокращение объёма медицинской помощи в больнице, а также закрытие детского отделения, о котором как раз шла речь в то время (20%). Ещё 8% нарвитян считают негативным закрытие детских садов. Также были упомянуты соседнее самоуправление, не способное принять решения, отток людей и сомнительная кадровая политика. Логично предположить, что указанные недостатки должны быть приняты в работу чиновниками горуправы. Поживём – увидим.

А что в 2014 году?

Интересно сравнить сегодняшние цифры с данными подобного опроса 2014 года. Тогда открытие новых торговых площадей позитивным изменением признавали 20% респондентов. В тот год достраивался променад и это отметили 21,6% опрошенных. Также произошла реконструкция систем водоканала, заодно ремонтировались дороги, благоустраивался город – и всё это нашло отражение в цифрах: почти 55% голосов было отдано именно этим событиям. Ещё два процента опрошенных назвали среди позитива уменьшение безработицы – и действительно, строительных и ремонтных работ в тот год в Нарве было предостаточно.

Что было плохого в 2014 году, помните? Дороги всё также вызывали нарекания. (Проблема, очевидно, носит хронический характер). Также часто люди называли безработицу, отток населения из города, злоупотребление наркотиками, алкоголизм и нехватку детских площадок. Спустя 2 года акценты немного, но сместились. Неужели мы действительно стали жить немного лучше?

Софья Боборенко