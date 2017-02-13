Предлагайте свои идеи

С начала этого года Целевому учреждению Narva Linna Arendus городом были переданы обязанности по работе, а также расходы на проведение культурно-массовых мероприятий в зоне отдыха Йоаорг, в том числе, и на променаде в летний сезон 2017г.

В связи с этим Narva Linna Arendus в течение февраля собирает заявки от всех заинтересованных лиц на организацию и проведение мероприятий на Липовке и променаде.

В планах подготовить календарь мероприятий для жителей и гостей Нарвы, куда, конечно, войдут Дни города и мероприятие «Вкусы Нарвы».

«Молодёжный центр проявил заинтересованность и уже озвучил свои предложения. Надеемся на активное сотрудничество с детскими муниципальными развивающими учреждениями. Наши детки – потрясающие, они умеют петь, умеют танцевать, у них есть хорошие программы, но не все их могут увидеть. Поэтому мы постараемся по максимуму использовать сцену и все возможности зоны отдыха. Ждём заявки и надеемся на активное сотрудничество», – заметила Софья Хомякова, член правления целевого учреждения.

Ресторана нет, но спортзал давно действует

Целевое учреждение Narva Linna Arendus напоминает любителям фитнесса и здорового образа жизни, что в пляжном здании Липовой ямки находится спортзал общей площадью 150 м2. Тренажёрный зал размещается в двух помещениях, имеет различное современное оборудование как для разогрева (кардионагрузки), так и для тяжёлой атлетики.

Там же расположен единственный в Нарве тренажёр, имитирующий катание на лыжах. В распоряжении посетителей есть раздевалки с душевыми, туалетами и финскими саунами. Зал открыт каждый день включая выходные с 8 утра до половины десятого вечера, баня работает с 14.00.

Предусмотрена гибкая система оплаты, в том числе абонемент на 8 посещений без ограничения срока действия по времени. Подробную информацию об услугах и стоимости посещения смотрите в социальной сети Facebook на странице Joaoru puhkeala.

София Боборенко