Голос нарвских россиян: от Европарламента до Госдумы

29 января очередное заседание Союза российских граждан Нарвы было посвящено итогам работы за последние пять лет. Задачи Союза, как и 25 лет назад, когда он был основан, – это защита интересов российских граждан, а по сути, всех русских в Эстонии.

Основатель этой организации Юрий Александрович Мишин всегда подчеркивал, что необходимо отстаивать не только свои личные права и интересы, но и защищать свою Родину – Россию отнападок русофобов и поджигателей войны.

Председатель Союза российских граждан Нарвы Геннадий Филиппов кратко изложил итоги работы последних пяти лет. Было отмечено, что на ежемесячных собраниях российских граждан выступали руководители Нарвы, дипломаты Генконсульства РФ в Нарве, депутаты Госдумы России и Европарламента. Праздничные встречи сопровождались концертами, вручением медалей России.

Все собрания, как правило, заканчивались итоговыми резолюциями по злободневным мировым вопросам. Не менее остро обсуждались и внутренние проблемы в Нарве и в стране. Резолюции, принятые общим собранием, рассылаются во все печатные издания республики и в организации, а также отдельным персонам, в зоне влияния которых находятся эти вопросы: в Европарламент, властям Крыма, руководству Eesti Energia, горуправлению Нарвы — кому со словами поддержки, кому с критикой, кому с предложениями.

Иногда они оказывают прямое действие, а иногда, хочется надеяться, присоединившись к другим обращениям. К примеру, по поводу обеспокоившего проживающих за рубежом обладателей российских паспортов «Закона о валютных резидентах»Союз обратился к своему депутату Госдумы Константину Затулину. Действие закона пока приостановлено, надеемся на его отмену. Наш запрос в Ивангородскую таможню «Обиходить дорогу от Российской таможни в гору» оказался уместен: дорогу заасфальтировали. Депутаты Госдумы РФ помогли выполнить и другой наш запрос: паспорта эстонских россиян на переходе границы теперь не штампуют.

Мы приняли активное участие в выборах в Госдуму РФ, при этом внесли предложение по усовершенствованию границ избирательных участков. К сожалению, подобные вопросы решаются долго и трудно. Это обидно, мы болеем за честь России, а чиновники, похоже, нет. Союз российских граждан Нарвы постоянно доносит свои проблемы на разных конференциях в Генконсульство РФ в Нарве, на Координационный Совет российских соотечественников Эстонии.

Деятельность Союза — активная и многогранная: при его содействии наши жителиимеют возможность получить гуманитарную помощь, направляемую своим соотечественникам Россией; регулярно организуются новогодние елки, поездки по Эстонии и другие экскурсии. Союз – активный участник празднования 9 мая, при его активном участии в Нарве организован «Бессмертный полк», уборка братских могил — это еще одна часть такой работы.

Помня великий принцип «Никто не забыт, ничто не забыто!», Союз российских граждан Нарвы провел презентацию книги Геннадия Попова «Печальная книга или узники Принаровья за последние 500 лет». Напомню, что издание этой книги осуществлено при поддержки Правительства и Комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.

Жизнь не стоит на месте. Появляются новые проблемы, которые опять надо решать, и российские граждане Нарвы намерены это делать, опираясь на помощь Нарвской горуправы и Генконсульства РФ в Нарве.

Владимир Калинкин,

член координационного совета СРГ Нарвы