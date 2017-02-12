Социальный департамент раздаёт госпомощь

В феврале в Нарве началась выдача государственной продуктовой помощи (консервы из свинины). Всего Министерством по делам сельской жизни на наш город выделено 15 734 банки, первые из которых уже дошли до нуждающихся в помощи нарвитян.

В процессе борьбы с африканской свиной чумой в Эстонии произошёл массовый забой свиней, и Министерство по делам сельской жизни приобрело с октября 2015 по февраль 2016 года в общей сложности около 950 000 свиных консервов. Большая часть консервов (900 тысяч штук) были распространены среди местных самоуправлений согласно их заявкам. Таким образом консервы распространяются в целях снижения риска бедности и как мера социальной помощи. Ещё 50 тысяч штук были отправлены Силам обороны, Спасательному департаменту, Департаменту полиции и погранохраны, а также Академии внутренних дел. Всего государство потратило на меры до 1,78 млн евро.

В Нарве с 1 февраля помощь уже вручена порядка 400 семьям, получающим пособие по бедности. Ещё 225 семей ожидают выдачи через департамент. Всего на эту категорию жителей предназначено 7500 банок. Начиная с 20 февраля 1212 банок получат попечители над детьми с недостатками здоровья, с 26 февраля начнут выдавать госпомощь попечителям над людьми с недостатками здоровья. Для них заказано 2280 банок.

На конец февраля планируется выдача получателям различных социальных услуг (в том числе и услуги дневного центра для людей с психическими расстройствами). Этим категориям горожан будет роздано более 2 тысяч банок. В марте очередь дойдёт до получателей семейного пособия по необходимости (960 банок).

Планируется, что после выдачи консервов в резерве останется 1418 банок, которые оставлены для того, чтобы помощи хватило для всех целевых групп. В случае, если консервы всё же останутся невостребованными, планируется распределить их между жителями ночлежного дома.

Татьяна Пацановская, вице-мэр по социальным вопросам Нарвской горуправы, уточнила, что в случае, если человек является представителем нескольких целевых групп, указанных в списке, помощь он получит только один раз. Каких-либо жалоб на качество продукции не поступало, сказала она журналистам.

Софья Боборенко